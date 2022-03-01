«Все разрывается по щелчку»: Россиянам на фоне санкций посоветовали завести карту «Мир»

По его словам, большой спешки заводить пластиковую карту «Мир» нет для тех, кто регулярно пользуется смартфоном для платежей.

«Надо понимать, что большинство организаций карту "Мир" способны выпустить в бесконтактном виде за минимальное время. ВТБ, например, как один из банков, которые сейчас пострадали, объявил, что немедленно способен подключить эту карту в приложении, как только человек захочет ее выпустить», - резюмировал Шибанов.

О решении начать специальную военную операцию президент России Владимир Путин объявил рано утром 24 февраля. Страны осудили такие действия и одна за одной начали вводить антироссийские санкции в самых разных сферах. Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что санкции будут более тяжелыми, чем в 2014 году.

