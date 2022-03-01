«Все разрывается по щелчку»: Россиянам на фоне санкций посоветовали завести карту «Мир»

Большинство организаций способны выпустить карту «Мир» в бесконтактном виде за минимальное время, заявил НСН финансист Олег Шибанов. 

Россиянам на фоне санкций из-за специальной военной операции на Украине необходимо завести карту «Мир», особенно тем, кто работает с бюджетными деньгами, заявил директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Страны активно продолжают вводить санкции против России из-за военной операции на Украине. Под санкции попали многие банки. В свою очередь платежная система Mastercard 1 марта заявила о прекращении обслуживания «нескольких финансовых институтов» в России.

«Мы уже видим, что какие-то из предыдущих соглашений разрываются буквально по щелчку. При этом мы видим и обратную динамику, когда российские карты, которые были выпущены другими платежными системами, перестают работать за границей. Возможно, части людей, особенно работающих с бюджетными деньгами, следует иметь карту "Мир"», - сказал Шибанов.
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По его словам, большой спешки заводить пластиковую карту «Мир» нет для тех, кто регулярно пользуется смартфоном для платежей.

«Надо понимать, что большинство организаций карту "Мир" способны выпустить в бесконтактном виде за минимальное время. ВТБ, например, как один из банков, которые сейчас пострадали, объявил, что немедленно способен подключить эту карту в приложении, как только человек захочет ее выпустить», - резюмировал Шибанов.

О решении начать специальную военную операцию президент России Владимир Путин объявил рано утром 24 февраля. Страны осудили такие действия и одна за одной начали вводить антироссийские санкции в самых разных сферах. Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что санкции будут более тяжелыми, чем в 2014 году.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
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