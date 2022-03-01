Платежная система Visa будет соблюдать санкции против России

Также Visa выразила готовность соблюдать «дополнительные санкции, которые могут быть введены».

Ранее платежная система Mastercard заявила о прекращении обслуживания «нескольких финансовых институтов» в России на фоне санкций, пишет Ura.ru. Ряду учреждений заблокировали доступ к платежной сети; какие организации попали под ограничения, не уточняется. Карты Mastercard, выпущенные этими институтами, перестанут работать за границей и в зарубежных интернет-магазинах, однако операции внутри РФ ограничены не будут.

После начала специальной операции РФ на Украине западные страны ввели в отношении России ряд санкций, которые коснулись крупнейших банков страны.

