Путин: Санкции нанесут Европе ущерб в $400 млрд
Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме оценил ущерб Европы от введенных санкций.
«Только прямые потери Европы от введенных ею санкций за предстоящий год — 400 миллиардов долларов», - сказал он.
При этом глава государства отметил, что инфляция в отдельных зонах ЕС выросла до 20%, а все издержки ложатся на плечи людей.
«Санкционное оружие — обоюдоострое. Оно наносит сопоставимый, а то и больший урон его идеологам и конструкторам», - объяснил Путин.
Ранее Владимир Путин заявил, что мрачные прогнозы относительно российской экономики не сбылись.
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