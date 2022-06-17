Путин: Санкции нанесут Европе ущерб в $400 млрд

Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме оценил ущерб Европы от введенных санкций.

«Только прямые потери Европы от введенных ею санкций за предстоящий год — 400 миллиардов долларов», - сказал он.

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При этом глава государства отметил, что инфляция в отдельных зонах ЕС выросла до 20%, а все издержки ложатся на плечи людей.

«Санкционное оружие — обоюдоострое. Оно наносит сопоставимый, а то и больший урон его идеологам и конструкторам», - объяснил Путин.

Ранее Владимир Путин заявил, что мрачные прогнозы относительно российской экономики не сбылись.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинЕвросоюзСанкции Против России
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