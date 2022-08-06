Антонов назвал абсурдными попытки обвинить Россию в продовольственном кризисе
Попытки США возложить на Россию ответственность за мировой продовольственный кризис абсурдны, одна из его настоящих причин — западные санкции. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Текущая ситуация с дефицитом агропродукции сложилась в связи с целым рядом факторов. Это последствия пандемии, перебои в цепочках поставок, инфляция, ускорившаяся урбанизация, накопившаяся "усталость" почв, изменение климата. Отдельное место в этом ряду занимает "массив" незаконных антироссийских санкций», — приводятся слова дипломата в Telegram-канале российского посольства.
Антонов подчеркнул, что Москва прилагает усилия для укрепления продовольственной безопасности: делает взносы в фонд Всемирной продовольственной программы ООН, поставляет продукцию на мировой аграрный рынок, сотрудничает с иностранными коллегами.
«Вашингтон же, похоже, так и не смог смириться со своим отсутствием среди участников четырехсторонней инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины от 22 июля», — предположил посол.
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