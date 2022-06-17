Путин: Мрачные прогнозы о будущем экономики России не сбылись

«Скорость и объем санкций против России не знают прецедентов, это было желание взять нахрапом. Мрачные прогнозы относительно российской экономики не сбылись», - сказал он.

Путин добавил, что бюджет РФ в 2022 году будет исполнен с профицитом 3 трлн рублей

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выступление Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) перенесли на час из-за DDoS-атак.

