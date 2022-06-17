Путин: Мрачные прогнозы о будущем экономики России не сбылись

Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, заявил, что мрачные прогнозы относительно российской экономики не сбылись.

При этом он отметил, что санкции против России можно считать «безумными» и «бездумными».

По словам главы государства, истерия по поводу краха экономики РФ является элементом информационной борьбы.

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«Скорость и объем санкций против России не знают прецедентов, это было желание взять нахрапом. Мрачные прогнозы относительно российской экономики не сбылись», - сказал он.

Путин добавил, что бюджет РФ в 2022 году будет исполнен с профицитом 3 трлн рублей

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выступление Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) перенесли на час из-за DDoS-атак.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииВладимир Путин
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