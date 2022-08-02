Ле Пен заявила, что антироссийскиек санкции больше повредили самой Европе

По её словам, поставить экономику России, вопреки утверждениям европейских правительств, не удалось. В частности, она отметила, что Москва продаёт даже больше газа, чем до введения санкций.

«Это провал политики санкций... Реальность такова, что мы - в большей мере жертвы этих санкций, чем Россия», - заключила Ле Пен.

Ранее главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников заявил, что от запрета на импорт российского угля в Евросоюз (ЕС) пострадают обе стороны, однако на сегодняшний день этот санкционный удар явно не оказывает должного эффекта на отечественный угольный рынок, пишут «Известия».