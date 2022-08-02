Ле Пен заявила, что антироссийскиек санкции больше повредили самой Европе
Депутат французского парламента Марин Ле Пен заявила, что санкции против России заставили страдать население европейских стран, сообщает ТАСС.
По её словам, поставить экономику России, вопреки утверждениям европейских правительств, не удалось. В частности, она отметила, что Москва продаёт даже больше газа, чем до введения санкций.
«Это провал политики санкций... Реальность такова, что мы - в большей мере жертвы этих санкций, чем Россия», - заключила Ле Пен.
Ранее главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников заявил, что от запрета на импорт российского угля в Евросоюз (ЕС) пострадают обе стороны, однако на сегодняшний день этот санкционный удар явно не оказывает должного эффекта на отечественный угольный рынок, пишут «Известия».
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