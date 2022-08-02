Ле Пен заявила, что антироссийскиек санкции больше повредили самой Европе

Депутат французского парламента Марин Ле Пен заявила, что санкции против России заставили страдать население европейских стран, сообщает ТАСС.

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По её словам, поставить экономику России, вопреки утверждениям европейских правительств, не удалось. В частности, она отметила, что Москва продаёт даже больше газа, чем до введения санкций.

«Это провал политики санкций... Реальность такова, что мы - в большей мере жертвы этих санкций, чем Россия», - заключила Ле Пен.

Ранее главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников заявил, что от запрета на импорт российского угля в Евросоюз (ЕС) пострадают обе стороны, однако на сегодняшний день этот санкционный удар явно не оказывает должного эффекта на отечественный угольный рынок, пишут «Известия».

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Фото: Кристина Афанасьева/РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСанкции ЕСМарин Ле Пен
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