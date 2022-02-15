ЦБ предложил предоставлять россиянам полугодовые каникулы по любым потребкредитам
Банк России предложил распространить на постоянной основе практику кредитных каникул для заемщиков потребительских кредитов независимо от срока и суммы займа. Об этом сообщают Известия, ссылаясь на главу службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаила Мамуту.
«По нашему мнению, такие каникулы должны предоставляться на срок до шести месяцев по всем договорам потребкредита вне зависимости от срока и суммы, если доходы человека упали — по аналогии с ипотечными каникулами», — рассказал эксперт.
Как отметил Мамута, регулятор готовит соответствующие изменения в законодательство и рассчитывает на принятие инициативы уже в этом году. Предполагается, что кредитные каникулы могут быть использованы один раз для каждого из кредитов гражданина, пишет Газета.ру. Финансист подчеркнул, что нововведение важно в условиях, когда у россиян могут измениться жизненные обстоятельства.
Кроме того, ЦБ предлагает ввести специальные вклады для людей с невысокими доходами. Регулятор планирует установить проценты по ним выше уровня ключевой ставки, начисляемые на остаток по счету.
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