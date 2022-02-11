«Государство устранилось!»: Экономист Жуковский обругал повышение ключевой ставки
Дальнейшее повышение ключевой ставки приведет к росту цен, закредитованности, банкротствам и дефициту отдельных товаров, заявил эксперт.
Повышение ключевой ставки не позволит затормозить инфляцию, поскольку это явление в России носит немонетарный характер, заявил член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее в пятницу Центробанк РФ повысил ключевую ставку сразу на 1 п.п. - до 9,5%, сообщает пресс-служба регулятора. Причиной для этого стало то, что «инфляция складывается значительно выше октябрьского прогноза» и конъюнктура мировых товарных рынков «остаётся проинфляционной».
«Абсолютно ожидаемые действия Центрального банка России, когда правительство и власть утратили контроль над ситуацией с инфляцией в стране. В прошлом году прогноз ЦБ по инфляции был 4-4,5%, в реальности она выросла больше чем в два раза, до 8,4%. ЦБ судорожно пытается уже восьмым повышением ключевой ставки увеличить спрос на рублевые активы, остановить продажу рублей, удержать горячие спекулятивные инвестиции на российском фондовом рынке и сделать более привлекательными сбережения в российской валюте. Ставка сейчас находится на максимальной с апреля 2017 года отметке, я думаю, что мы увидим повышение до 10,5-11% уже в ближайшие два месяца. Здесь попытка монетарными методами воздействовать на немонетарную инфляцию, в России она носит такой характер где-то на 80%. Власть это не регулирует от слова совсем», - прокомментировал экономист.
При этом действия ЦБ в первую очередь ударят по рядовым россиянам, считает Жуковский.
«Удар понятно по кому: это повышение стоимости заимствования, удорожание кредита для промышленности, для бизнеса, для населения, это рост издержек производства, это перекладывание этих издержек на конечного потребителя, удар по инвестициям и торможение роста экономики неизбежное. Повышение ключевой ставки может также спровоцировать рост банкротств предприятий. А в прошлом году, по данным Росстата, количество ликвидированных предприятий за 11 месяцев превысило количество созданных на 185-190 тысяч единиц. В этом году тенденция, видимо, продолжится. Ставки [по кредитам] растут, уже ушли выше 12-13%, соответственно, рефинансировать кредиты, призывая новые займы, уже не получается, поэтому возрастет банкротство и физических лиц. В прошлом году население увеличило свои долги перед банками почти на 5 трлн рублей, с 21 до 25,5 трлн рублей. В условиях многолетнего падения доходов населения рост кредитной нагрузки несет очень большие риски», - предупредил член президиума Столыпинского клуба.
При этом у российской экономики есть все шансы выйти из кризиса, однако Центробанк не прикладывает к этому усилий, заявил Жуковский.
«Цены на сырье глобально во всем мире очень высокие, но ЦБ молчит, почему рост экономики максимум перекрывает падение 2020 года. Нефть [продается] по семь тысяч рублей за баррель, цены на никель, алюминий, медь, на уголь, лес находятся на многолетних максимумах, но у нас нет роста экономики, кроме роста цен. Вывоз сырья за рубеж ничем не ограничен! Везут в Китай, в Южную Корею. Компаниям невыгодно продавать внутри страны, у них возникает «экспортная премия». Они либо цены повышают, либо [создают] товарный дефицит и вообще ничего не продают, что мы сейчас и видим. Вопрос должен регулироваться экспортными пошлинами, тарифными ограничениями, нужно сделать цены в России конкурентоспособными для промышленности и населения, чтобы стимулировать внутреннее производство и потребление. А получается, что государство из этого устранилось, пытается по верхам запоздало на это дело воздействовать, а по факту древесина, металлоконструкции, удобрения подорожали в 2-2,5 раза. А у кого-то колоссальные сверхприбыли!», - возмутился он.
Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян сказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что «предполагаемая война» позволяет политикам и чиновникам в России оправдывать свое бездействие.
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