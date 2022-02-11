«Государство устранилось!»: Экономист Жуковский обругал повышение ключевой ставки

При этом у российской экономики есть все шансы выйти из кризиса, однако Центробанк не прикладывает к этому усилий, заявил Жуковский.

«Цены на сырье глобально во всем мире очень высокие, но ЦБ молчит, почему рост экономики максимум перекрывает падение 2020 года. Нефть [продается] по семь тысяч рублей за баррель, цены на никель, алюминий, медь, на уголь, лес находятся на многолетних максимумах, но у нас нет роста экономики, кроме роста цен. Вывоз сырья за рубеж ничем не ограничен! Везут в Китай, в Южную Корею. Компаниям невыгодно продавать внутри страны, у них возникает «экспортная премия». Они либо цены повышают, либо [создают] товарный дефицит и вообще ничего не продают, что мы сейчас и видим. Вопрос должен регулироваться экспортными пошлинами, тарифными ограничениями, нужно сделать цены в России конкурентоспособными для промышленности и населения, чтобы стимулировать внутреннее производство и потребление. А получается, что государство из этого устранилось, пытается по верхам запоздало на это дело воздействовать, а по факту древесина, металлоконструкции, удобрения подорожали в 2-2,5 раза. А у кого-то колоссальные сверхприбыли!», - возмутился он.

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян сказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что «предполагаемая война» позволяет политикам и чиновникам в России оправдывать свое бездействие.

