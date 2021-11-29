«Платят из последних сил»: Закредитованность россиян сравнили с США и Европой
В России крайне низкий уровень задолженности по ипотеке, поскольку люди выплачивают ее «из последних сил», сказала НСН Ирина Радченко.
Закредитованность россиян в разы ниже, чем европейцев или американцев, как и задолженность по ипотечному кредитованию, сказала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Ранее стало известно, что суммарный долг одного жителя России перед банками превысил 300 тысяч рублей. Согласно исследованию РИА Новости, с начала 2021 года идет стремительный рост потребительского кредитования, при этом весомую роль в этом сыграла льготная ипотека и бурный всплеск цен на недвижимость.
«Термин «закредитованность» подразумевает количество кредитов, которые берут россияне. У нас по сравнению с американцами это практически зачаточный уровень. Закредитованность европейцев и американцев в разы выше. Поэтому нам еще расти и расти, и нет ничего плохого в том, что люди берут кредиты», - сказала Радченко.
По ее словам, нет особых проблем и со льготной ипотекой.
«Просроченная задолженность россиян – это совсем другое. Но, если брать ипотечные кредиты, она у нас самая низкая по сравнению с Европой или Америкой. Наши граждане выплачивают ипотеку из последних сил, и поэтому у нас крайне низкий уровень просроченной задолженности. Да, в прошлом году полмиллиона граждан взяли кредит по льготной ипотеке. Ну и что? Ничего страшного», - уверена президент Международной академии ипотеки и недвижимости.
Радченко рекомендовала тем, кто действительно хочет улучшить жилищные условия, не ждать снижения цен на недвижимость, а действовать «здесь и сейчас».
«Если вам нужно улучшать свои жилищные условия, лучше это делать здесь и сейчас. Люди съезжаются, разъезжаются, у них меняются семейные обстоятельства, появляются дети, а ждать более выгодного момента можно всю жизнь. Если потом понизятся цены, повысится ипотека, тут никогда не угадаешь», - посетовала эксперт.
При этом она назвала нынешнее время «неинтересным» для тех, кто хочет инвестировать в недвижимость ради сбережения денег.
«Если вам нужно сохранить свои сбережения, как те полмиллиона россиян, которые вложились в льготную ипотеку и купили квартиры в новостройках… Новостройки – это три-четыре года ты сидишь и ждешь у моря погоды, а потом получаешь ключи от бетонной коробки и еще пару лет делаешь ремонт. Это явно не для улучшения жилищных условий, это люди впрок брали. Для инвесторов сейчас абсолютно не интересное время на рынке недвижимости», - заключила собеседница «Радиоточки НСН», не уточняя при этом, что цены на жилье на стадии котлована в разы ниже квартиры в новом доме с готовым ремонтом.
Со своей стороны, ординарный профессор департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц сказал НСН, что рост закредитованности россиян действительно внушает опасения. По его словам, «мы уже близко подошли к красной, опасной зоне», и Центробанк уже начинает тревожиться по этому поводу.
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