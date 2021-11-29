«Платят из последних сил»: Закредитованность россиян сравнили с США и Европой

«Термин «закредитованность» подразумевает количество кредитов, которые берут россияне. У нас по сравнению с американцами это практически зачаточный уровень. Закредитованность европейцев и американцев в разы выше. Поэтому нам еще расти и расти, и нет ничего плохого в том, что люди берут кредиты», - сказала Радченко.

По ее словам, нет особых проблем и со льготной ипотекой.

«Просроченная задолженность россиян – это совсем другое. Но, если брать ипотечные кредиты, она у нас самая низкая по сравнению с Европой или Америкой. Наши граждане выплачивают ипотеку из последних сил, и поэтому у нас крайне низкий уровень просроченной задолженности. Да, в прошлом году полмиллиона граждан взяли кредит по льготной ипотеке. Ну и что? Ничего страшного», - уверена президент Международной академии ипотеки и недвижимости.

Радченко рекомендовала тем, кто действительно хочет улучшить жилищные условия, не ждать снижения цен на недвижимость, а действовать «здесь и сейчас».

«Если вам нужно улучшать свои жилищные условия, лучше это делать здесь и сейчас. Люди съезжаются, разъезжаются, у них меняются семейные обстоятельства, появляются дети, а ждать более выгодного момента можно всю жизнь. Если потом понизятся цены, повысится ипотека, тут никогда не угадаешь», - посетовала эксперт.

При этом она назвала нынешнее время «неинтересным» для тех, кто хочет инвестировать в недвижимость ради сбережения денег.