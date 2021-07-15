На Украине потребовали финансовое возмещение за «Турецкий поток»
Украине нужно провести переговоры с Евросоюзом о компенсации убытков за «Турецкий поток» и потери южного газового транзита, заявила директор киевского Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Оксана Ищук в статье для «Укринформа».
Она напомнила о завершении строительства интерконнектора на границе Сербии и Венгрии, из-за которого Венгрия сможет получать газ в обход Украины, через «Турецкий поток». «В деньгах это ориентировочно будет “стоить” Украине 450 миллионов долларов», — добавила Ищук.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал гарантий снабжения страны газом, если «Северный поток — 2» будет запущен. По словам Зеленского, Евросоюз должен обязаться поставлять в Украину газ в течение ближайших 10-15 лет.
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