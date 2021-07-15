На Украине потребовали финансовое возмещение за «Турецкий поток»

Она напомнила о завершении строительства интерконнектора на границе Сербии и Венгрии, из-за которого Венгрия сможет получать газ в обход Украины, через «Турецкий поток». «В деньгах это ориентировочно будет “стоить” Украине 450 миллионов долларов», — добавила Ищук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал гарантий снабжения страны газом, если «Северный поток — 2» будет запущен. По словам Зеленского, Евросоюз должен обязаться поставлять в Украину газ в течение ближайших 10-15 лет.

