Как удовлетворить Украину? В Германии предсказали будущее «Северного потока – 2»
Немецкий политолог Александр Рар уверен, что европейский газовый рынок в будущем будет жестко регулироваться, но «Северному потоку - 2 » это не помешает.
Все разрешения на строительство газопровода «Северный поток – 2» в территориальных водах Германии выданы. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщила на брифинге в Берлине представитель минэкономики ФРГ Беате Барон.
Начинается новый этап для проекта, который подразумевает не только получение разрешения на эксплуатацию, но и последующее функционирование на жестко регулируемом европейском рынке, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» немецкий политолог Александр Рар.
«Это другая статья уже, другая глава, история. Я думаю, проблема с получением разрешения на эксплуатацию возникнет. Просто это связано с тем, что Европейский Союз начинает сильно регулировать свой внутренний европейский газовый рынок. Из-за этого он и регулирует, и хочет ограничивать поставки газа из России. Но это другая борьба, это уже не так связано с «Северным потоком – 2», как связано с будущим газового рынка в Европе. Да, там регуляторы будут и в рамках таких новых регуляций возможны запреты и ущемления прав производителей. С другой стороны, эти проблемы решались и решаются последние десять лет. Я думаю, «Северному потоку – 2» это особо мешать не будет», - рассказал Рар.
По словам политолога, в Германии здраво оценивают необходимость строительства российского газопровода и его будущие перспективы для экономики страны, но противников все еще хватает.
«Трубы, которые идут через Украину, морально устарели, внутри Европы газ уже не производится, его нужно закупать извне. Да, некоторые европейские страны будут чинить проблемы, но в то же самое время в средней и дальней перспективах нужны будут большие объемы газа для функционирования западных экономик. Поэтому «Северный поток – 2» как инфраструктурный проект имеет свое большое историческое значение, как и «Северный поток – 1», и «Турецкий поток». Люди не выбрасывают просто так деньги, чтобы что-то там делать, это все рассчитано, что Европа будет нуждаться в новых больших количествах газа. Да, будет конкуренция с американским сжиженным газом, но здесь тоже все не так страшно. Главная проблема это Украина, которая хочет зарабатывать на транзите деньги. А за Украиной стоят американцы и очень большая часть европейцев, которые считают, что нужно защищать Украину», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Рар отметил, что и американская сторона также признала неизбежность завершения строительства, но украинский вопрос остается открытым и будет решаться в самое ближайшее время.
«Сейчас можно говорить о том, что Вашингтон и Берлин все-таки договорились. Конфликтов, о которых мы говорили еще пару месяцев назад, сейчас нет. Американцы свыклись с тем, что «Северный поток – 2» будет построен, его остановить невозможно. Сейчас состоится разговор Меркель с Зеленским, плюс на этой неделе Меркель предстоит поездка в Америку, будет решаться главная проблема – американцы требуют, чтобы немцы компенсировали Украине возможные потери от транзита. Как это сделать, никто пока не знает. Я думаю, что такие переговоры ведутся, Украина хочет денег от Германии, а Германия просто так денег давать не будет. Я думаю, что Германия будет предлагать Украине какие-то зеленые сделки, сотрудничество в энергетической сфере, будут включать Украину в какие-то общеевропейские проекты по зеленой экономике. На это Германия с удовольствием пойдет, насколько это удовлетворит аппетиты украинских коллег, трудно предсказать», - добавил он.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил сомнения в завершении строительства газопровода «Северный поток — 2», несмотря на то, что строительные работы проекта близки к завершению. Такие заявления говорят о том, что в Киеве все еще рассчитывают на помощь США в этом вопросе, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.
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