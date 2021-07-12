Как удовлетворить Украину? В Германии предсказали будущее «Северного потока – 2»

«Это другая статья уже, другая глава, история. Я думаю, проблема с получением разрешения на эксплуатацию возникнет. Просто это связано с тем, что Европейский Союз начинает сильно регулировать свой внутренний европейский газовый рынок. Из-за этого он и регулирует, и хочет ограничивать поставки газа из России. Но это другая борьба, это уже не так связано с «Северным потоком – 2», как связано с будущим газового рынка в Европе. Да, там регуляторы будут и в рамках таких новых регуляций возможны запреты и ущемления прав производителей. С другой стороны, эти проблемы решались и решаются последние десять лет. Я думаю, «Северному потоку – 2» это особо мешать не будет», - рассказал Рар.

По словам политолога, в Германии здраво оценивают необходимость строительства российского газопровода и его будущие перспективы для экономики страны, но противников все еще хватает.

«Трубы, которые идут через Украину, морально устарели, внутри Европы газ уже не производится, его нужно закупать извне. Да, некоторые европейские страны будут чинить проблемы, но в то же самое время в средней и дальней перспективах нужны будут большие объемы газа для функционирования западных экономик. Поэтому «Северный поток – 2» как инфраструктурный проект имеет свое большое историческое значение, как и «Северный поток – 1», и «Турецкий поток». Люди не выбрасывают просто так деньги, чтобы что-то там делать, это все рассчитано, что Европа будет нуждаться в новых больших количествах газа. Да, будет конкуренция с американским сжиженным газом, но здесь тоже все не так страшно. Главная проблема это Украина, которая хочет зарабатывать на транзите деньги. А за Украиной стоят американцы и очень большая часть европейцев, которые считают, что нужно защищать Украину», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».

Рар отметил, что и американская сторона также признала неизбежность завершения строительства, но украинский вопрос остается открытым и будет решаться в самое ближайшее время.