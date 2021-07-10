СМИ: Германия может предложить Украине компенсацию за «Северный поток-2»

Разногласия по поводу газопровода «Северный поток-2» между Украиной и Германией могут быть улажены, если Берлин компенсирует Киеву утрату роли транзитера газа. Об этом сообщает немецкий журнал Spiegel.

По данным издания, рассматривается возможное «обещание» ФРГ выделить Украине миллиарды на ремонт «полностью разрушенной» газовой сети.

Кроме того, среди прочего обсуждается вариант, при котором Германия может предложить Украине сотрудничество в производстве водорода.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский во время своего запланированного на 11 июля визита в Германию намерен объяснить канцлеру Ангеле Меркель «опасность» запуска газопровода.

Как отметил украинский премьер Денис Шмыгаль, Киев продолжит бороться против ввода «Северного потока-2» в эксплуатацию. Даже в случае неудачи украинской стороны Евросоюз может значительно ограничить использование газопровода.



