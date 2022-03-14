Возвращение «ВКонтакте», очереди в McDonald's и спекулянты: что Россия пережила за выходные
На фоне санкций закрываются привычные сети, а полки в магазинах пустеют, однако эксперты полагают, что виной тому ажиотаж и паника.
В ночь с 13 на 14 марта жители России вновь лишились порции привычных услуг, товаров и интернет-сервисов. Так, соцсеть Instagram подверглась окончательной блокировке по решению Роскомнадзора, в связи с чем рекордный прирост новых пользователей ощутили Telegram, VK и «Одноклассники». Отмечается, что блокировку еще можно обойти, однако монетизация для российских пользователей прекращена.
Это произошло на фоне решения компании Meta позволить украинцам использовать в соцсетях Instagram и Facebook «язык ненависти» в отношении российских военных и политиков. Изначально запрет снимали и для жителей ряда других стран, однако затем в руководстве отказались от этой идеи.
Окончательно приостановили деятельность в России и рестораны McDonald's. В соцсетях пользователи выкладывали фото из очередей, которыми сопровождался последний день работы «Макдака». Несмотря на то, что знаменитая бургерная не делала никаких политических замечаний, обязалась выплачивать зарплату сотрудникам и пообещала вернуться в течение 45 дней, именно на ней сорвали злость российские чиновники и политики.
Так, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице «ВКонтакте» заявил, что решение иностранных компаний уйти с российского рынка никак не связано с бизнесом, и напомнил, что в России тоже умеют «делать котлеты и булки».
Со своей стороны, мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал меры поддержки в 500 млн рублей для создания сети быстрого питания в нише, которую освобождают иностранные компании. По его словам, за полгода-год всю сеть McDonald’s в нашей стране можно будет заместить российскими предприятиями.
Мнения бизнесменов и депутатов в этом вопросе разделились. Так, депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил уверенность, что на российском рынке не будет никаких проблем из-за ухода зарубежных компаний, так как производители России просто плавно перейдут на самостоятельную деятельность.
«Полагаю, что особых проблем не будет. В конце концов, на рынке предложение в основном идет за спросом, и если спрос сохраняется, то найдется способ удовлетворить его. Уход западных брендов вызовет лишь плавный переход отечественных производителей, работающих под этими брендами, на самостоятельную деятельность. Если, скажем, продукция McDonald's состоит на 99% из отечественного сырья, то из него же будет делаться практически та же еда, с минимальными вкусовыми отличиями», - сказал Вассерман.
Инициатива о национализации иностранных компаний, уходящих из России, направлена не на «присвоение» западного имущества, а на давление на бизнес. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
«На 500 миллионов, конечно, нельзя построить такую же сеть, как McDonald’s. У нее собственные предприятия, отдельно стоящие здания. Но предпринимательская инициатива на сегодняшний день есть, новые российские сети ресторанов могут заработать. Только надо понимать, что дальше это будет зависеть от покупательской способности населения», - отметил Бухаров.
При этом покупательские амбиции многих россиян сосредоточились на товарах первой необходимости. Так, крупная продуктовая сеть «Ашан» радует покупателей ограничениями на выдачу ряда товаров в одни руки. В основном они коснулись гречки, сахара, туалетной бумаги, однако мгновенно раскупают также средства гигиены: стиральный порошок заграничного производства, туалетную бумагу, памперсы и прокладки.
«Каждый день мы пополняем полки, поэтому вы всегда найдете все необходимые товары», - утешают граждан таблички с ограничением по выдаче гречки (не более пяти килограммов в одни руки), существование которых подтверждают и в редакции НСН. Однако причиной всего этого стал вовсе не дефицит, а паника среди населения.
На онлайн-рынках типа «Авито» уже появились первые спекулянты, которые продают те же сахар и гречку с наценкой. Пользователи российских соцсетей иронизируют над поведением соотечественников, однако темпы закупок не сбавляются. «Голод» охватил жителей как Москвы и Петербурга, так и городов поменьше: сложности ощутили Уфа, Кемерово, Ульяновск, Владивосток и многие другие.
Однако представители магазинов предупреждают, что товар на складах может закончится, и тогда менее «запасливые» россияне не смогут приобрести действительно нужные им продукты.
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