«Подарок» к 8 марта: Какие бренды ушли и остались в России за выходные

Магазины спортивных товаров PUMA и Adidas также временно останавливают работу в России. Корпорация PVH Corp., выпускающая одежду и другие товары под марками Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's, закрыла свои магазины и приостановила все сделки в России и Белоруссии с 7 марта. Вслед за шведской компанией IKEA в России закрылась сеть строительных гипермаркетов OBI.

КТО ОСТАЛСЯ

Среди компаний, сохранивших работу с российским рынком, есть как западные, так и азиатские бренды. Так, японская компания по производству одежды Uniqlo заявила, что не будет уходить из России. Генеральный директор компании напомнил, что жители России имеют такое же право на покупку одежды, как и все люди.

Финская компания розничной торговли и сеть магазинов по продаже одежды и товаров для дома Stockmann также отметила, что не намерена уходить с рынка из-за сложностей, связанных с юридическим оформлением закрытия организации в России.

Компании по производству автомобилей Toyota и Lexus также останутся на российском рынке. Представитель «Toyota Motor» объяснил, что автомобили начнут поставляться на российский рынок, как только восстановятся логистические цепочки.

