«Подарок» к 8 марта: Какие бренды ушли и остались в России за выходные
За три выходных дня из России ушел ряд поставщиков одежды, автомобилей и техники, однако многие приняли решение остаться.
С 6 по 9 марта россиян ждали длинные выходные, связанные с празднованием Международного женского дня. Однако многие международные компании в качестве «подарка» выбрали уход с российского рынка или приостановку деятельности. Причиной стала специальная военная операция на территории Украины.
КТО УШЕЛ
Так, работу в России приостанавливает компания Universal Music. При этом сотрудникам будет выплачиваться зарплата, однако лейбл не будет записывать музыку в РФ. 6 и 7 марта о приостановке работы в России объявили TikTok и онлайн-кинотеатр Netflix. Кроме того, о прекращении работы в РФ объявили платежные системы Visa и Mastercard.
Изменения коснулись и сферы общественного питания. В частности, компания Starbucks приостанавливает бизнес в России, все кофейни сети закрываются на неопределенный срок. Кроме того, все свои 850 ресторанов в РФ закрывает McDonald's. При этом 62 тысячи сотрудников, как сообщается, продолжат получать зарплату. Сети ресторанов быстрого питания KFC и Pizza Hut также приостанавливают инвестиции и развитие в России.
Крупнейший мировой производитель и поставщик безалкогольных напитков, компания Coca-Cola, вечером 8 марта сообщила, что приостанавливает свой бизнес в России на фоне украинского конфликта. Другой безалкогольный гигант, PepsiCo (выпускает напитки Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi и другие), также объявил о паузе в работе на российской территории. К ограничениям присоединились и две крупные финские компании: производитель сыров и молока Valio и производитель кофе Paulig.
Косметическая компания Estee Lauder, которая выпускает товары под брендами MAC, Clinique, Tom Ford Beauty, приняла решение полностью приостановить свою деятельность в России из-за ситуации вокруг Украины. Схожее решение приняла французская сеть магазинов косметики и парфюмерии Sephora.
Магазины спортивных товаров PUMA и Adidas также временно останавливают работу в России. Корпорация PVH Corp., выпускающая одежду и другие товары под марками Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's, закрыла свои магазины и приостановила все сделки в России и Белоруссии с 7 марта. Вслед за шведской компанией IKEA в России закрылась сеть строительных гипермаркетов OBI.
КТО ОСТАЛСЯ
Среди компаний, сохранивших работу с российским рынком, есть как западные, так и азиатские бренды. Так, японская компания по производству одежды Uniqlo заявила, что не будет уходить из России. Генеральный директор компании напомнил, что жители России имеют такое же право на покупку одежды, как и все люди.
Финская компания розничной торговли и сеть магазинов по продаже одежды и товаров для дома Stockmann также отметила, что не намерена уходить с рынка из-за сложностей, связанных с юридическим оформлением закрытия организации в России.
Компании по производству автомобилей Toyota и Lexus также останутся на российском рынке. Представитель «Toyota Motor» объяснил, что автомобили начнут поставляться на российский рынок, как только восстановятся логистические цепочки.
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