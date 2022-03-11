В Meta заявили, что не потерпят русофобии

Клегг пояснил, что новая политика модерации в Facebook и Instagram, по которой только на территории Украины разрешаются публикации с угрозами в отношении российской армии. Вице-президент также назвал эту меру временной, применяемой в исключительных обстоятельствах.

По словам Крегга, политика компании в этом случае направлена на защиту свободы слова в виде выражения самозащиты.





