В Meta заявили, что не потерпят русофобии

В Meta заявили, что не позволят на своих площадках любую форму дискриминации, в том числе русофобии и призывов к насилию против россиян. Такое заявление сделал вице-президент компании Ник Клегг, передает ТАСС.

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Клегг пояснил, что новая политика модерации в Facebook и Instagram, по которой только на территории Украины разрешаются публикации с угрозами в отношении российской армии. Вице-президент также назвал эту меру временной, применяемой в исключительных обстоятельствах.

По словам Крегга, политика компании в этом случае направлена на защиту свободы слова в виде выражения самозащиты.



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ФОТО: pixabay.com
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