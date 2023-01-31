«Купят другие»: Ограничение поставок российского СПГ в ФРГ назвали несущественным
Если Германия не будет покупать российский СПГ, то его купят Испания, Португалия, Франция и Великобритания, отметил в эфире НСН Сергей Пикин.
Россия ничего не потеряет, если немецкие компании перестанут закупать отечественный СПГ, так как Германия никогда не была его крупным потребителем из-за долгого отсутствия терминалов по приему такого газа, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с НСН.
Накануне сообщалось, что правительство ФРГ проинформировало компании о планах принять меры, чтобы «по возможности исключить закупки российского сжиженного природного газа» (СПГ). Об этом говорится в письме замминистра энергетики Патрика Грейхена в ответ на вопросы консервативных депутатов, выдержки из которого приводит Bloomberg. Сергей Пикин отметил, что Германия никогда не являлась крупным потребителем СПГ.
«В Германии до декабря не было ни одного терминала по приему СПГ. Поэтому все покупки СПГ были косвенными через другие страны. Германия никогда не являлась крупным потребителем, потому что она всегда покупала российский трубопроводный газ. Основные покупатели – это южные страны, такие, как Испания, Португалия, Франция и Великобритания. Именно они в основном и покупали сжиженный газ в прошлом году. Мы заняли второе место в списке стран, которые продавали СПГ в Европу. Если Германия не будет покупать российский СПГ, то купят другие страны. Мы не потеряем ничего. СПГ такой товар, что он крайне дефицитен в нашем мире, нет его переизбытка в отличие от нефти», - сказал Пикин.
Ранее «Коммерант» сообщал, что сжиженный природный газ стал единственным видом топлива, поставки которого из России в Европу выросли по итогам 2022 года. На основе данных аналитической системы Kpler издание подсчитало, что основной вклад в увеличение поставок внесла компания «Новатэк», чей завод «Ямал СПГ» нарастил поставки в ЕС примерно на 13,5%, до 14,65 миллиона тонн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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