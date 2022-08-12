Вернуть невозможно: Долги россиян за ЖКХ оценили в 1,4 триллиона рублей
В Минстрое оценили задолженность за ЖКУ в гигантскую сумму, признав, что часть долгов взыскать не получится.
Заместитель главы Минстроя Алексей Ересько накануне поспорил с упрямой вещью – статистикой. Камнем преткновения стали долги россиян и компаний перед ресурсоснабжающими организациями. Росстат их недавно оценил в 804,5 миллиарда рублей, а по калькуляции чиновников Минстроя получается почти вдвое больше – 1,4 триллиона рублей.
«Цифра очень большая. Но, на мой взгляд, опираться на нее не стоит, она не отражает реальную картину. Там большая часть долгов, накопившихся за долгие годы по предприятиям, многие из которых уже не существуют, по объектам недвижимости, которых уже нет. В полном объеме взыскать их уже невозможно», - цитирует Ересько РИА Новости.
Он не стал уточнять о какой невозвратной сумме может идти речь, а также не пояснил, что с бесперспективными долгами будут делать. Большую разницу в суммах Минстроя и Росстата объяснила депутат Госдумы Светлана Разворотнева.
«Минстрой давал общую цифру, которая включала задолженность как граждан, так и организаций. Данные Росстата, видимо, касаются задолженности именно физических лиц, которая по сравнению с прошлым годом выросла», - сказала Разворотнева агентству Росбалт (признано иноагентом, прим. НСН).
Коммунальные долги – болевая точка российской системы ЖКХ. Только за последний год, по данным Росстата, они выросли на 56 миллиардов рублей. Как отметили в статистическом ведомстве, долги перед ресурсоснабжающими организациями выросли на 11%, перед управляющими компаниями — на 3%.
Эксперты говорят, что решить проблему можно через увеличение льготников и пересмотра максимального порога трат семей на коммуналку.
«Мы сейчас обсуждаем понижение планки с 22% на оплату услуг ЖКХ в общем доходе семьи. Еще один вариант – прямая оплата организациям, предоставляющим коммунальные услуги, за льготников, а не транзитом через счета граждан. Это тоже должно снизить долг», - рассказывал депутат Госдумы Сергей Пахомов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН»..
Планка в 22% - общая для всей страны. Региональные власти могут запросто снизить ее, если бюджет позволяет. К примеру, в Москве максимально допустимая доля совокупных расходов семьи на оплату услуг ЖКХ установлена в размере 10%, Кемерове – от 5 до 17%, Санкт-Петербурге – 14%.
Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». предложил пенять не только на россиян, а разобраться и в «мутных» схемах отечественного ЖКХ. Так он отреагировал на просьбу нескольких крупнейших генерирующих компаний страны отменить мораторий на банкротство, который запрещает сбор денег с должников. Для убедительности они подчеркнули, что под угрозой находится подготовка к отопительному сезону. Обращение передано премьер-министру Михаилу Мишустину.
«Самый эффективный метод – переход на прямые расчеты с потребителями. Постоянно говорим о том, что у теплоснабжающих организаций неэффективно построена эта работа. У нас самые большие потери вне контекста сетевого хозяйства, когда управляющие организации, имеющие в кавычках иммунитет (а по сути это коррупция), имеющие связи с поставщиками, накапливают многомесячные долги. По закону поставщики через 2 месяца неоплаты могут перейти на прямые расчеты с потребителями. Потому, слушать, что им чего-то не хватает, удивительно. У них там дырка, прорва, через которую уходят ежегодно десятки миллиардов и неэффективное сетевое хозяйство, то говорить, что они полностью правы, нельзя», - сказал Крохин.
Ранее сообщалось, что Минстрой предложил включать расходы на создание и обслуживание цифровой инфраструктуры в тарифы ЖКХ. Так, платежки могут содержать новый пункт — расходы на «умные» счетчики. Предполагается, что россияне начнут оплачивать создание и обслуживание программ, сайтов и технических средств.
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