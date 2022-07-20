«Мутная вода»: Теплоэнергетиков заподозрили в коррупционных связях с должниками

Ранее стало известно, что несколько крупнейших генерирующих компаний страны обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой отменить мораторий на банкротство, который запрещает сбор денег с должников. Ресурсоснабжающие организации отмечают, что под угрозой находится подготовка к отопительному сезону.

«Самый эффективный метод – переход на прямые расчеты с потребителями. Постоянно говорим о том, что у теплоснабжающих организаций неэффективно построена эта работа. У нас самые большие потери вне контекста сетевого хозяйства, когда управляющие организации, имеющие в кавычках иммунитет (а по сути это коррупция), имеющие связи с поставщиками, накапливают многомесячные долги. По закону поставщики через 2 месяца неоплаты могут перейти на прямые расчеты с потребителями. Потому, слушать, что им чего-то не хватает, удивительно. Если бы ресурсники, поставщики тепла применяли этот арсенал, то тогда можно говорить, что исчерпаны пути эффективности, обратиться в правительство с предложением отменить мораторий. Но когда у них там дырка, прорва, через которую уходят ежегодно десятки миллиардов и неэффективное сетевое хозяйство, то говорить, что они полностью правы, нельзя», - сказал Крохин.

Эксперт отмечает, что любые меры по ограничению взысканий задолженности негативно сказываются на экономике, а также платежной дисциплине. При этом некоторые управляющие организации сознательно не переводят деньги ресурсникам.

«У нас накоплен опыт у судебной, правоохранительной систем в процедуре банкротства. Когда есть вывод активов – искусственное банкротство, злоупотребление полномочиями органами управления. И то, что у ООО с уставным капиталом в 10 тысяч рублей нет имущества, не означает, что нельзя ничего взыскать. Во время процедуры банкротства можно оспаривать сделки, невыгодные операции и возвращать активы. Еще одна процедура – оздоровление должника. Выявление активов, расчистка баланса и переход на новую страницу. Не по 100 месяцев ждать, когда должники висят у теплоснабжающих организаций – это мутная вода. Нужно дисквалифицировать людей, которые руководят такими организациями, а у нас получается, что обанкротили одну, вторую, десятую компанию и продолжают работать. Это своеобразная мафия, которая расхищает деньги у потребителей, вовремя оплативших услуги. Без расчистки авгиевых конюшен экономика не выдержит потерь и нужно наводить порядок», - считает Крохин.

Что касается освобождения потребителей от уплаты долгов, то эксперт предлагает точечный подход в этом вопросе.

«Здесь две стороны: нельзя всех должников огульно освобождать от ответственности, если надо кому-то помочь, то есть инструменты санации, субсидирование потребителей. Но и нельзя огульно идти на поводу у ресурсников, которым интересно сохранить объемы выручки», - резюмировал Крохин.

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