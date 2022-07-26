СМИ: Минстрой предложил включать в тарифы ЖКХ расходы на цифровизацию

Издание отмечает, что в платежи за тепло и воду могут добавить пункт, связанный с расходами на «умные» счетчики. Потребителям придется оплачивать создание и обслуживание цифровой инфраструктуры, в том числе технических средств и сайтов. Отмечается, что Минстрой направил соответствующий проект постановления в профильные ведомства.

В министерстве указали, что возможные изменения не повлияют на величину тарифов на коммунальные услуги для граждан. Ведомство подчеркивает, что «индексы изменения платы граждан утверждаются в конце года распоряжением правительства», пишет Ura.ru.

Тем не менее Федеральная антимонопольная служба не поддержала нововведения, отмечает Газета.ру. В ФАС заявили, что возможность учета затрат на цифровизацию предусмотрена законодательством, и требуется обосновать ее необходимость.

