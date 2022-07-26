СМИ: Минстрой предложил включать в тарифы ЖКХ расходы на цифровизацию
Минстрой предложил включать в тарифы ЖКХ расходы на создание и обслуживание цифровой инфраструктуры. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в министерстве.
Издание отмечает, что в платежи за тепло и воду могут добавить пункт, связанный с расходами на «умные» счетчики. Потребителям придется оплачивать создание и обслуживание цифровой инфраструктуры, в том числе технических средств и сайтов. Отмечается, что Минстрой направил соответствующий проект постановления в профильные ведомства.
В министерстве указали, что возможные изменения не повлияют на величину тарифов на коммунальные услуги для граждан. Ведомство подчеркивает, что «индексы изменения платы граждан утверждаются в конце года распоряжением правительства», пишет Ura.ru.
Тем не менее Федеральная антимонопольная служба не поддержала нововведения, отмечает Газета.ру. В ФАС заявили, что возможность учета затрат на цифровизацию предусмотрена законодательством, и требуется обосновать ее необходимость.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+6 571 / сут.
Умерли
382 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 234 / сут.
- Бразильские ученые выявили новый когнитивный сбой после легкой формы COVID-19
- Кадыров высмеял прошедший в Праге форум свободных народов России
- СМИ: Минстрой предложил включать в тарифы ЖКХ расходы на цифровизацию
- Володин назвал пять причин ослабления доллара в мире
- В МИД России допустили прекращение выдачи шенгенских виз россиянам
- Победительницей конкурса «Мисс Россия-2022» стала представительница Оренбурга
- Посольство России в США раскритиковало заявления Госдепа об «изоляции» страны
- В Донецке после обстрелов ВСУ произошел крупный пожар на нефтебазе
- В МИД рассказали о переговорах об упрощении визового режима с 18 странами
- СМИ: у Украины почти не осталось ударных дронов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru