Юрист: россиянам придется больше платить за ЖКХ

По его словам, каждый субъект самостоятельно определяет максимальные индексы удорожания коммунальных услуг. Так, в Москве и Дагестане тарифы увеличатся на 6%, в Крыму и Санкт-Петербурге показатель будет выше.

Кроме того, в России планируется постепенное снижение максимальной доли расходов на оплату услуг ЖКХ, которая в настоящее время составляет 22% от доходов, а в 2023 году – должна достичь 18%.

Напомним, комплексную программу модернизации ЖКХ предложил запустить президент РФ Владимир Путин. Во время выступления на ПМЭФ он заявил, что жилищно-коммунальная сфера недоинвестирована на 4,5 трлн рублей.

