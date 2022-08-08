Долговое бремя: В Госдуме задумали снизить планку расходов россиян на оплату ЖКХ

Парламентарий считает, что сейчас не платят даже те, кто имеет на это деньги.

«Фиксируем постоянно такую тенденцию. Кому непросто, они платят исправно. Нужно еще расширять способы оплаты услуг, делать платежные документы более понятными. Но платить за ЖКХ надо. Ведь в этих условиях системе нужно подготовиться к зиме. Получается, что отрасль недополучила эти 7%, а там же тоже люди работают. И государство не дает тарифам подниматься выше, чем инфляция», - сказал Пахомов.

Между тем, в конце марта правительство ввело полугодовой мораторий на банкротства граждан и юридических лиц. «Мораторий повлиял на ситуацию, но вечно он длиться не будет. Вопрос продления не поднимался, но не исключено, что будет поднят», - заключил собеседник "Радиоточки НСН".

Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин заявил в эфире НСН, что нельзя огульно освобождать всех должников от ответственности, но и нельзя огульно идти на поводу у ресурсоснабжающих организаций, которые слабо применяют инструмент перехода на прямые расчеты с потребителями.

