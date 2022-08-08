Долговое бремя: В Госдуме задумали снизить планку расходов россиян на оплату ЖКХ
В основе рекордной задолженности россиян старые долги, поэтому понижение планки расходов необходимо, сказал НСН депутат Госдумы Сергей Пахомов.
Госдума обсуждает вопрос снижения планки расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в общем доходе семьи, эти расходы в большинстве регионов не должны превышать 22%, заявил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее Росстат сообщил, что долги россиян за ЖКУ выросли до 804,5 млрд рублей за первый квартал 2022 года. Это рекордная сумма, она на 7,6 процента больше, чем годом ранее. Пахомов отметил, что долг в районе этих цифр держится постоянно.
«В основе задолженности – старые долги, но мы понимаем, что гражданам в непростой экономической ситуации платить непросто и потому произошел рост на 7%. Мы сейчас обсуждаем понижение планки в 22% на оплату услуг ЖКХ в общем доходе семьи. Еще один вариант – прямая оплата организациям, предоставляющим коммунальные услуги, за льготников, а не транзитом через счета граждан. Это тоже должно снизить долг», - рассказал депутат.
Парламентарий считает, что сейчас не платят даже те, кто имеет на это деньги.
«Фиксируем постоянно такую тенденцию. Кому непросто, они платят исправно. Нужно еще расширять способы оплаты услуг, делать платежные документы более понятными. Но платить за ЖКХ надо. Ведь в этих условиях системе нужно подготовиться к зиме. Получается, что отрасль недополучила эти 7%, а там же тоже люди работают. И государство не дает тарифам подниматься выше, чем инфляция», - сказал Пахомов.
Между тем, в конце марта правительство ввело полугодовой мораторий на банкротства граждан и юридических лиц. «Мораторий повлиял на ситуацию, но вечно он длиться не будет. Вопрос продления не поднимался, но не исключено, что будет поднят», - заключил собеседник "Радиоточки НСН".
Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин заявил в эфире НСН, что нельзя огульно освобождать всех должников от ответственности, но и нельзя огульно идти на поводу у ресурсоснабжающих организаций, которые слабо применяют инструмент перехода на прямые расчеты с потребителями.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+17 862 / сут.
Умерли
383 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+8 721 / сут.
- В США предрекли провал турне Блинкена в Африку из-за Лаврова
- Медведев: Россия добивается мира с Украиной на своих условиях
- На Камчатке экс-депутата приговорили к году ограничения свободы за убийство на охоте
- Создание российской военной базы в Сербии назвали суверенным делом Белграда
- В Хельсинки демонтируют подаренный СССР памятник «Мир во всем мире»
- Вирусолог: Новая волна COVID-19 в России может продлиться до двух месяцев
- Херсонские власти сообщили о новом обстреле Антоновского моста
- Россиянка Касаткина выиграла теннисный турнир в США
- СМИ: «Лекарственный суверенитет» России к 2030 году обойдется в 200 млрд рублей
- СМИ: Траты россиян на сборы детей в школу выросли на 20%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru