Концерт Галкина в Стамбуле отменили из-за его поддержки действий Израиля
Концерт российского артиста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) в Стамбуле отменили из-за его поддержки действий Израиля в Газе, сообщает Telegram-канал Mash.
Комик планировал выступать в конгресс-центре, но из-за возмущений общественности шоу не состоится. Местные жители были недовольны тем, что Галкин живёт в Израиле и поддерживает его в войне против Палестины.
Билеты на концерт стоили от 6000 до 24000 турецких лир (972 и 38800 рублей). Выступление было запланировано на 25 октября в рамках европейкого турне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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