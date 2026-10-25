Концерт Галкина в Стамбуле отменили из-за его поддержки действий Израиля

Комик планировал выступать в конгресс-центре, но из-за возмущений общественности шоу не состоится. Местные жители были недовольны тем, что Галкин живёт в Израиле и поддерживает его в войне против Палестины.

Билеты на концерт стоили от 6000 до 24000 турецких лир (972 и 38800 рублей). Выступление было запланировано на 25 октября в рамках европейкого турне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

