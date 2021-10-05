Когда $1300 - не предел. Европейцам предложили «пошевелиться» с запуском «Северного потока-2»

Цены на газ в Европе могут продолжить рост на фоне «негативных новостей» и затягивания запуска «Северного потока-2», сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе 5 октября вновь обновили исторический максимум. Согласно данным торгов на бирже ICE, ноябрьский фьючерс по индексу нидерландского TTF торгуется на уровне $1300.