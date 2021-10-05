Когда $1300 - не предел. Европейцам предложили «пошевелиться» с запуском «Северного потока-2»
Рекордные цены на газ продолжат расти из-за негативного новостного фона, так что евробюрократам не стоит тянуть с российской трубой до января, считает Игорь Юшков.
Цены на газ в Европе могут продолжить рост на фоне «негативных новостей» и затягивания запуска «Северного потока-2», сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе 5 октября вновь обновили исторический максимум. Согласно данным торгов на бирже ICE, ноябрьский фьючерс по индексу нидерландского TTF торгуется на уровне $1300.
«Почему в Европе в 2021 году цены на газ высокие? Потому что дефицит газа из-за того, что сжиженный природный газ (СПГ) ушел в Азию. Это главный фактор, который никуда не девался. Плюс в цену при торговле фьючерсами на бирже закладывают определенные «опасения». Биржевая торговля всегда учитывает психологические факторы, настрой инвесторов и трейдеров. Они видят много негативных новостей о том, что потребление электроэнергии в Европе нарастает, что вот-вот отопительный сезон и мало газа в подземных хранилищах. Ранее говорилось, что «Северный поток-2» этой зимой не поможет Европе, намекая на то, что он будет введен в эксплуатацию после отопительного сезона. Это все пугает инвесторов и игроков, и они начинают скупать фьючерсы, рассчитывая на то, что дальше цена еще будет расти из-за комплексного кризиса. Потому что не только газ дорожает. Дорогой газ попытались заменить углем, и он тоже стал дорожать. Так что вполне возможно, что газ и дальше будет дорожать, если не будет каких-то позитивных новостей», - сказал Юшков.
Он также указал, как цены на газ связаны с ситуацией вокруг «Северного потока-2».
«Вчера появилась новость, что одну нитку «Северного потока-2» начали заполнять газом и технически он скоро будет готов ко вводу в эксплуатацию. Это сразу понизило цены на бирже. Но если вместо позитивных новостей будет задержка с его запуском, то цена вполне возможно будет расти. Потому что сейчас также начинается кризис в электроэнергетике в Северной Европе – гидростанций становится все меньше и меньше, воды не хватает. СПГ из Азии так и не вернулся», - отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.
По словам Юшкова, европейцы могут «пошевелиться» с запуском газопровода, но могут затянуть этот вопрос и до января.
«Высокие цены на энергию в Европе подталкивают европейцев к тому, чтобы они пошевелились в плане сертификации и выдачи необходимых документов для введения в эксплуатацию «Северного потока-2». Мяч на стороне Европы, но как быстро евробюрократы это сделают, сказать сложно. Ответ «да» или «нет», сертифицируют ли они оператора ГТС, которого предложил «Газпром», должен быть вынесен не позже 8 января. Может быть, в октябре или ноябре, но не позже этой даты. Ну и «Газпром» как бы намекает, что готов качать через «Северный поток-2» те объемы, которые раньше дополнительно прокачивались через Украину. Поэтому все ждут его запуска и того, что по нему пойдут дополнительные объемы», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В середине сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что получение разрешения от ФРГ на запуск «Северного потока-2» может занять четыре месяца.
Однако зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что дорогой газ в Европе может ускорить запуск «Северного потока-2».
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