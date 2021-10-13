Европе предрекли «холодные бунты» из-за нехватки газа

Эксперт заявил, в странах Запада политики «заигрались» и «плевать хотели» на нужды населения. В качестве примера он привел ситуацию в Великобритании, где премьер-министр Борис Джонсон «греется в Испании», в то время, как в стране «хаос в пивоваренной промышленности, на производствах, в поставках туалетной бумаги». В связи с этим он потребовал не обвинять Россию в сложившейся ситуации.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил рост цен на газ в Европе дефицитом электроэнергии.

