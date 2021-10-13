Европе предрекли «холодные бунты» из-за нехватки газа

Европу ждут «холодные бунты» из-за дефицита газа, заявил в эфире канала «Россия 1» военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, люди будут устраивать массовые протесты по примеру «ковидных бунтов», которые устраивали некоторые жители европейских стран.

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Эксперт заявил, в странах Запада политики «заигрались» и «плевать хотели» на нужды населения. В качестве примера он привел ситуацию в Великобритании, где премьер-министр Борис Джонсон «греется в Испании», в то время, как в стране «хаос в пивоваренной промышленности, на производствах, в поставках туалетной бумаги». В связи с этим он потребовал не обвинять Россию в сложившейся ситуации.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил рост цен на газ в Европе дефицитом электроэнергии.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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