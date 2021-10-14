Новак: «Северный поток – 2» будет готов для запуска в ближайшие дни

Российский газопровод «Северный поток – 2» будет готов для запуска в ближайшие дни. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, передает РИА Новости.

По его словам, на данный момент идет заполнение трубы необходимым количеством газа, в дальнейшем все будет зависеть от европейского регулятора.

Ранее в Германии заявили, что договоренность Берлина и Вашингтона позволяет запустить газопровод «Северный поток-2».



