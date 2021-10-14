Новак: «Северный поток – 2» будет готов для запуска в ближайшие дни
14 октября 202111:26
Российский газопровод «Северный поток – 2» будет готов для запуска в ближайшие дни. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, передает РИА Новости.
По его словам, на данный момент идет заполнение трубы необходимым количеством газа, в дальнейшем все будет зависеть от европейского регулятора.
Ранее в Германии заявили, что договоренность Берлина и Вашингтона позволяет запустить газопровод «Северный поток-2».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru