Новак: «Северный поток – 2» будет готов для запуска в ближайшие дни

Российский газопровод «Северный поток – 2» будет готов для запуска в ближайшие дни. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, передает РИА Новости.

По его словам, на данный момент идет заполнение трубы необходимым количеством газа, в дальнейшем все будет зависеть от европейского регулятора.

Ранее в Германии заявили, что договоренность Берлина и Вашингтона позволяет запустить газопровод «Северный поток-2».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаСеверный Поток-2
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