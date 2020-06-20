В России уверены в завершении «Северного потока-2»
Аналитики энергетического рынка в эфире НСН пришли к единому мнению об участии России в завершении строительства «Северного потока-2»
США уже едва ли смогут помешать окончанию строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщает немецкое издание Die Welt.
Авторы газеты считают, что Россия нашла возможность санкции США, направленные против проекта. Так, трубоукладчик «Академик Черский» сможет на законных основаниях участвовать в проекте, потому что принадлежит российскому фонду STIF, пишет Газета.ru.
О смене собственника трубоукладчика «Академик Черский» стало известно 2 июня. Судно является собственностью Самарского теплоэнергетического имущественного фонда, следует из выписки из регистрации судна в Российском международном реестре судов. Ранее о собственнике трубоукладчика ничего не сообщалось. Эксплуатирующей его организацией с 2016 года называлась ООО «Газпром флот».
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков пояснил НСН, зачем нужна смена собственника.
«Это попытка уйти от санкций, минимизировать вред для головной компании - «Газпрома», но сделать это будет сложно. В первоначальном тексте санкций было прописано, что попытки уходов, перепродажи судна ни к чему не приведут. Власти будут отслеживать все нарушения, и оценивать трубоукладчик, как собственность компании «Газпром флот», а значит, все равно судно попадет по санкции», - заявил он.
Но вряд ли такие шаги приведут к желаемому результату, полагает эксперт. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН также заверил, что санкции США «Северному потоку 2» не страшны.
«Проект будет реализован в любом случае. Это аксиома. Водолазами пройдем, но достроим. Это дело принципа, тем более что объемы строительства не такие большие. Просто потребуется больше времени. Главный удар был нанесен в декабре, когда отстранили швейцарцев. Сейчас мы идем к завершению проекта. Во что бы то ни стало», - подчеркнул эксперт.
Напомним, проект газопровода «Северный поток 2» предполагает строительство двух ниток протяженностью 1234 км каждая по дну Балтийского моря, предназначенных для поставок газа из России в Германию. Мощность газопровода составит 55 млрд куб. м. Он должен был заработать в январе 2020 года.
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