В России уверены в завершении «Северного потока-2»

Но вряд ли такие шаги приведут к желаемому результату, полагает эксперт. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН также заверил, что санкции США «Северному потоку 2» не страшны.

«Проект будет реализован в любом случае. Это аксиома. Водолазами пройдем, но достроим. Это дело принципа, тем более что объемы строительства не такие большие. Просто потребуется больше времени. Главный удар был нанесен в декабре, когда отстранили швейцарцев. Сейчас мы идем к завершению проекта. Во что бы то ни стало», - подчеркнул эксперт.

Напомним, проект газопровода «Северный поток 2» предполагает строительство двух ниток протяженностью 1234 км каждая по дну Балтийского моря, предназначенных для поставок газа из России в Германию. Мощность газопровода составит 55 млрд куб. м. Он должен был заработать в январе 2020 года.

