В Камчатском крае произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Камчатском крае. Об этом сообщил региональный филиал Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Подземные толчки зафиксировали на расстоянии 123 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр землетрясения находился на глубине в 45,6 км.

Сведений об ощущаемости сейсмособытия не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Индонезии.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЗемлетрясениеКамчатка

Горячие новости

Все новости

партнеры