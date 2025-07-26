В Камчатском крае произошло землетрясение магнитудой 5,0
26 июля 202504:50
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Камчатском крае. Об этом сообщил региональный филиал Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Подземные толчки зафиксировали на расстоянии 123 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр землетрясения находился на глубине в 45,6 км.
Сведений об ощущаемости сейсмособытия не поступало.
Ранее землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Индонезии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru