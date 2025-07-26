Якубович анонсировал выпуск новой серии рассказов

Телеведущий Леонид Якубович напишет серию рассказов о своих путешествиях и встречах. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Якубович поделился, что сейчас пишет свою пятую книгу - новое переработанное издание «Праздников на каждый день», а затем выпустит серию рассказов «По миру».

«Я просто объездил почти весь мир. Есть замечательные мои ощущения от людей, с которыми я встречался. В разных точках земного шара. Вот об этих людях мне и хочется рассказать. Количество замечательных людей, с которыми я виделся, даже перечислить не могу», - рассказал ведущий.

Якубович добавил, что это светлое воспоминание.

Ранее телеведущий с программой «Поле чудес» стал победителем премии «ТЭФИ – 2025» в номинации «Легендарные телевизионные программы».

