Аналитик: Продажа трубоукладчика «Академик Черский» не спасет «Газпром» от санкциий
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности заявил НСН, что США отслеживают не только перемещения «Академика Черского», но все, что происходит с «Северным потоком-2».
Трубоукладчик «Академик Черский» — единственное российское судно, которое способно достроить газопровод «Северный поток-2», — находится в собственности Самарского теплоэнергетического имущественного фонда, следует из выписки из регистрации судна в Российском международном реестре судов. Ранее о собственнике трубоукладчика ничего не сообщалось. Эксплуатирующей его организацией с 2016 года называлась ООО «Газпром флот»,
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков пояснил НСН, зачем нужна смена собственника.
«Это попытка уйти от санкций, минимизировать вред для головной компании - «Газпрома», но сделать это будет сложно. В первоначальном тексте санкций было прописано, что попытки уходов, перепродажи судна ни к чему не приведут. Власти будут отслеживать все нарушения, и оценивать трубоукладчик, как собственность компании «Газпром флот», а значит, все равно судно попадет по санкции», - заявил он.
Логику поведения «Газпрома» эксперт видит в том, чтобы максимально отстранить судно «Академик Черский» во избежании перехода ограничений на головную компанию. Но вряд ли такие шаги приведут к желаемому результату, полагает эксперт.
«Американцы готовы в большей степени давить на «Газпром», потому что им надо расчистить рынок. Цены на сжиженный природный газ падают в Европе. Там огромный переизбыток. Цены низкие, поставки на европейские рынки нерентабельны. Цены нужно поднимать, создавая дефицит. Россия это тоже понимает, высоки риски, что санкции распространятся на «Газпром» как на головную компанию, и тогда возникнет вопрос, а можно ли вообще у России покупать газ», - предположил Игорь Юшков.
Впрочем, как сообщили СМИ в «Газпроме», «санкционные риски в связи с работой судна нивелированы». При этом российские власти и «Газпром» официально не подтверждают, но и не опровергают, что «Академик Черский» будет завершать проект, хотя ранее его неоднократно называли наиболее вероятным вариантом.
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