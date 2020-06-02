Аналитик: Продажа трубоукладчика «Академик Черский» не спасет «Газпром» от санкциий

Трубоукладчик «Академик Черский» — единственное российское судно, которое способно достроить газопровод «Северный поток-2», — находится в собственности Самарского теплоэнергетического имущественного фонда, следует из выписки из регистрации судна в Российском международном реестре судов. Ранее о собственнике трубоукладчика ничего не сообщалось. Эксплуатирующей его организацией с 2016 года называлась ООО «Газпром флот»,

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков пояснил НСН, зачем нужна смена собственника.

«Это попытка уйти от санкций, минимизировать вред для головной компании - «Газпрома», но сделать это будет сложно. В первоначальном тексте санкций было прописано, что попытки уходов, перепродажи судна ни к чему не приведут. Власти будут отслеживать все нарушения, и оценивать трубоукладчик, как собственность компании «Газпром флот», а значит, все равно судно попадет по санкции», - заявил он.

Логику поведения «Газпрома» эксперт видит в том, чтобы максимально отстранить судно «Академик Черский» во избежании перехода ограничений на головную компанию. Но вряд ли такие шаги приведут к желаемому результату, полагает эксперт.