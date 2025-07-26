При падении автобуса с обрыва в Перу погибли 15 человек

Автобус упал с обрыва в провинции Хунин в центре Перу, погибли 15 человек. Об этом сообщает радиостанция RPP.

Как отметил глава медицинской службы города Тарма Альдо Тинео, авария произошла с транспортным средством компании Molina. Личности погибших устанавливаются.

«В больницу были доставлены 27 пациентов», - добавил Тинео.

Известно, что автобус следовал из Лимы в Ла-Мерсед, в нем находились 66 человек. Причины произошедшего пока не установлены.

Ранее в Якутии вахтовый автобус с пассажирами рухнул в обрыв с 25-метровой высоты, погибли 14 человек.

