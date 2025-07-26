При падении автобуса с обрыва в Перу погибли 15 человек
26 июля 202503:25
Автобус упал с обрыва в провинции Хунин в центре Перу, погибли 15 человек. Об этом сообщает радиостанция RPP.
Как отметил глава медицинской службы города Тарма Альдо Тинео, авария произошла с транспортным средством компании Molina. Личности погибших устанавливаются.
«В больницу были доставлены 27 пациентов», - добавил Тинео.
Известно, что автобус следовал из Лимы в Ла-Мерсед, в нем находились 66 человек. Причины произошедшего пока не установлены.
Ранее в Якутии вахтовый автобус с пассажирами рухнул в обрыв с 25-метровой высоты, погибли 14 человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru