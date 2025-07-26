Депутат Нилов рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 августа

Перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров проведут в России с 1 августа. Об этом рассказал депутат Госдумы Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости.

Парламентарий уточнил, что Социальный фонд проведет беззаявительный перерасчет выплат.

«Прибавку получат те, кто продолжал официально работать в 2024 году и за кого работодатели платили страховые взносы», - указал Нилов.

Размер прибавки у каждого гражданина будет индивидуальным, он рассчитывается на основе заработанных пенсионных коэффициентов. В РФ существует искусственное ограничение в три балла, с учетом стоимости одного балла (меньше 150 рублей) максимальная прибавка составит примерно 450 рублей. Нилов подчеркнул, что выплаты начислят автоматически.

Кроме того, прибавку к пенсии в августе получат россияне, в июле достигшие возраста 80 лет, а также получившие первую группу инвалидности. Нилов добавил, что эти категории пенсионеров могут рассчитывать на надбавки за уход.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что в стране с 1 октября проиндексируют пенсии военных пенсионеров на 7,6%.

