Депутат Нилов рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 августа
Перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров проведут в России с 1 августа. Об этом рассказал депутат Госдумы Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости.
Парламентарий уточнил, что Социальный фонд проведет беззаявительный перерасчет выплат.
«Прибавку получат те, кто продолжал официально работать в 2024 году и за кого работодатели платили страховые взносы», - указал Нилов.
Размер прибавки у каждого гражданина будет индивидуальным, он рассчитывается на основе заработанных пенсионных коэффициентов. В РФ существует искусственное ограничение в три балла, с учетом стоимости одного балла (меньше 150 рублей) максимальная прибавка составит примерно 450 рублей. Нилов подчеркнул, что выплаты начислят автоматически.
Кроме того, прибавку к пенсии в августе получат россияне, в июле достигшие возраста 80 лет, а также получившие первую группу инвалидности. Нилов добавил, что эти категории пенсионеров могут рассчитывать на надбавки за уход.
Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что в стране с 1 октября проиндексируют пенсии военных пенсионеров на 7,6%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru