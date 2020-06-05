Во что бы то ни стало. Эксперт оценил новые санкции США против «Северного потока 2»

Директор Фонда энергетического развития в эфире НСН заверил, что санкции США «Северному потоку 2» не страшны.

Конгресс США готовит новые санкции в отношении трубопровода «Северный поток 2». Как сообщает агентство Bloomberg, они будут нацелены на страховые компании, которые работают с российскими судами.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН заверил, что санкции США «Северному потоку 2» не страшны.

«Проект будет реализован в любом случае. Это аксиома. Водолазами пройдем, но достроим. Это дело принципа, тем более что объемы строительства не такие большие. Просто потребуется больше времени. Сейчас пытаются ограничивать даже те возможности, которые есть. Да, для судов нужно страхование. Но, думаю, эту тему можно пройти другими способами. Модернизацию тоже можно по-другому провести. Это же вопрос раскрытия информации. Это не главные санкции. Главный удар был нанесен в декабре, когда отстранили швейцарцев. Сейчас мы идем к завершению проекта. Во что бы то ни стало», - подчеркнул эксперт.

Напомним, проект газопровода «Северный поток 2» предполагает строительство двух ниток протяженностью 1234 км каждая по дну Балтийского моря, предназначенных для поставок газа из России в Германию. Мощность газопровода составит 55 млрд куб. м. Он должен был заработать в январе 2020 года.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Санкции СШАСеверный Поток-2
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