Во что бы то ни стало. Эксперт оценил новые санкции США против «Северного потока 2»

«Проект будет реализован в любом случае. Это аксиома. Водолазами пройдем, но достроим. Это дело принципа, тем более что объемы строительства не такие большие. Просто потребуется больше времени. Сейчас пытаются ограничивать даже те возможности, которые есть. Да, для судов нужно страхование. Но, думаю, эту тему можно пройти другими способами. Модернизацию тоже можно по-другому провести. Это же вопрос раскрытия информации. Это не главные санкции. Главный удар был нанесен в декабре, когда отстранили швейцарцев. Сейчас мы идем к завершению проекта. Во что бы то ни стало», - подчеркнул эксперт.

Напомним, проект газопровода «Северный поток 2» предполагает строительство двух ниток протяженностью 1234 км каждая по дну Балтийского моря, предназначенных для поставок газа из России в Германию. Мощность газопровода составит 55 млрд куб. м. Он должен был заработать в январе 2020 года.

