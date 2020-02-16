В «Газпроме» ответили министру США о достройке «Северного потока-2»

Напомним, «Газпром» намерен завершить газовый проект «Северный поток — 2» в конце 2020 года. Бруйетт поставил под сомнение реалистичность планов компании. Он аргументировал это тем, что «у России нет соответствующих технологий», отмечает RT.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью НСН указал, когда российское судно-трубоукладчик приступит к достройке «Северного потока-2». Эксперт считает, что путь, который судно начало из Находки в Сингапур, к точке достройки, займет два месяца.

