У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировали у побережья Индонезии. Об этом говорится в сообщении Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр толчков располагался в 152 км северо-западнее города Тернате. Очаг находился на глубине 60 км.

Угрозу цунами на фоне стихии не объявляли, данных о пострадавших или разрушениях не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Джалал-Абадской области на юге Киргизии.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ЗемлетрясениеИндонезия

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