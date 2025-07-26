У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8
26 июля 202502:20
Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировали у побережья Индонезии. Об этом говорится в сообщении Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Эпицентр толчков располагался в 152 км северо-западнее города Тернате. Очаг находился на глубине 60 км.
Угрозу цунами на фоне стихии не объявляли, данных о пострадавших или разрушениях не поступало.
Ранее землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Джалал-Абадской области на юге Киргизии.
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- У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru