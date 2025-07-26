В Тамбове женщина погибла из-за наезда автомобиля на пешеходов

Автомобиль наехал на группу пешеходов в Тамбове, погиб один человек. Об этом заявил замначальника управления Госавтоинспекции Тамбовской области Сергей Обухов.

Авария произошла накануне около 21:10 на выезде из города в сторону села Лысые Горы. Мужчина 2001 года рождения за рулем автомобиля «Калина», проезжая пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, наехал на четырех пешеходов.

«На месте погибла женщина пешеход 1980 года рождения, еще троих пешеходов доставили в лечебные учреждения. Среди них несовершеннолетний мальчик 2013 года рождения», - подчеркнул Обухов.

На месте ЧП находится следственно-оперативная группа, правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Тверской области машина сбила трех человек на пешеходном переходе, один из них погиб, двое получили травмы.

