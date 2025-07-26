Премьер Сербии заявил, что при нем страна не введет санкции против России
Сербия не присоединится к санкциям в отношении России при нынешнем правительстве у власти. Об этом заявил сербский премьер-министр Джуро Мацут.
В ходе заседания, посвященного ста дням работы кабмина, его глава высказался о внешней политике.
«Я хочу еще раз подчеркнуть: пока я являюсь председателем правительства, мы не введем санкции против Российской Федерации», - указал Мацут.
Ранее сербский министр по евроинтеграции Неманья Старович заявил, что страна готова поддержать санкции Евросоюза против РФ в обмен на реальную перспективу членства в сообществе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru