Премьер Сербии заявил, что при нем страна не введет санкции против России

Сербия не присоединится к санкциям в отношении России при нынешнем правительстве у власти. Об этом заявил сербский премьер-министр Джуро Мацут.

В ходе заседания, посвященного ста дням работы кабмина, его глава высказался о внешней политике.

«Я хочу еще раз подчеркнуть: пока я являюсь председателем правительства, мы не введем санкции против Российской Федерации», - указал Мацут.

Ранее сербский министр по евроинтеграции Неманья Старович заявил, что страна готова поддержать санкции Евросоюза против РФ в обмен на реальную перспективу членства в сообществе.

