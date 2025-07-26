Стармер: Британия может признать Государство Палестина после прекращения огня
Великобритания может признать Палестину как государство после того, как будет достигнуто прекращение огня в секторе Газа. Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер в своем видеообращении в соцсети X.
По словам политика, вместе с ближайшими союзниками он работает над стратегией по установлению мира в регионе с акцентом на практические решения для его жителей.
«Эта стратегия будет включать конкретные шаги, необходимые... чтобы трансформировать столь нужное прекращение огня в длительный мир. Признание палестинского государства должно быть одним из этих шагов», - указал Стармер.
При этом премьер отметил, что признание Палестины должно стать частью более широкого плана, который приведет к урегулированию конфликта страны с Израилем на основе принципа сосуществования государств и «длительной безопасности» для их граждан.
Ранее стало известно, что ООН проведет конференцию по урегулированию на Ближнем Востоке и перспективах признания Палестины 28-30 июля.
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