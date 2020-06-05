Косачев считает незаконными санкционные угрозы США в отношении «Северного потока 2»
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что угроза санкциями со стороны США в отношении «Северного потока 2» являются незаконными с юридической точки зрения. Об этом сообщает РИА Новости.
Накануне агентство Bloomberg сообщило, что сенаторы США планируют принять закон, который расширит санкции США в отношении трубопровода «Северный поток 2». По его данным, новые санкции будут нацелены на страховые компании, которые работают с российскими судами.
Косачев также отметил, что вызывает недоумение «степень наглости инициатора законопроекта», назвавшего газопровод «критической угрозой национальной безопасности США». По словам российского политика, в случае принятия закона Россия будет придерживаться своего плана, который согласован с европейскими странами, принимающими участие в проекте.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
441 тыс.+8 831 / сут.
Умерли
5 384+169 / сут.
Выздоровели
205 тыс.+8 666 / сут.
- В Москве скончались 57 пациентов с коронавирусом
- В Ленинградской области сотрудники ДПС арестованы за вымогательство взятки
- Более 100 правоохранителей пострадали в ходе протестов в США
- В Москве за крупные взятки задержан сотрудник Минпромторга
- В «Норникеле» назвали возможную причину разлива топлива в Норильске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru