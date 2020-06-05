Косачев считает незаконными санкционные угрозы США в отношении «Северного потока 2»

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что угроза санкциями со стороны США в отношении «Северного потока 2» являются незаконными с юридической точки зрения. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что сенаторы США планируют принять закон, который расширит санкции США в отношении трубопровода «Северный поток 2». По его данным, новые санкции будут нацелены на страховые компании, которые работают с российскими судами.

Косачев также отметил, что вызывает недоумение «степень наглости инициатора законопроекта», назвавшего газопровод «критической угрозой национальной безопасности США». По словам российского политика, в случае принятия закона Россия будет придерживаться своего плана, который согласован с европейскими странами, принимающими участие в проекте.


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ФОТО: Максим Блинов//РИА Новости
ТЕГИ:Константин Косачев
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