МВД пообещало 1 млн рублей за помощь в раскрытии убийств двух детей
МВД пообещало выплатить вознаграждение в размере 1 млн рублей за помощь в раскрытии убийств двух детей в 2006-м и 2024 годах. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как отметили в министерстве, выплату готовы предоставить за содействие в раскрытии убийства 9-летнего мальчика в деревне Быковка Юринского района Марий Эл. Преступление было совершено в августе 2006 года.
Кроме того, вознаграждение обещают за значимую помощь в раскрытии убийства новорожденного ребенка, тело которого обнаружили 6 марта 2024 года на свалке в Петропавловске-Камчатском. По факту ЧП возбудили уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению обстоятельств преступления, поиску матери ребенка, других причастных лиц и собирает биологические образцы, в том числе буккальный эпителий, для ДНК-экспертизы.
Ранее МВД пообещало вознаграждение за помощь в раскрытии убийств трех пенсионерок в Воронежской области в 2015-м и 2017 годах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru