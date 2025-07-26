СМИ: Игрока «Вест Хэма» Пакету оправдают по обвинению в ставках

Ранее 27-летнего игрока заподозрили в умышленном получении желтых карточек в матчах с «Лестером», «Астон Виллой», «Лидсом» и «Борнмутом» в 2022-2023 годах. FA рекомендовала пожизненно дисквалифицировать Пакету, если его признают виновным в нарушениях.

По данным The Times, футболист был оправдан независимой регулирующей комиссией. Об этом решении должны объявить на следующей неделе. Как ожидается, ассоциация возьмет на себя расходы по оплате судебных издержек, которые могут достичь 1 млн фунтов стерлингов.

