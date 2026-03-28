В РФ предрекли рост доли нишевой парфюмерии до 25%
Парфюмер Алина Погудкина в эфире НСН рассказала, что в 2025 году доля российской парфюмерии на рынке составила 40%, европейской — около 35%, а товаров из Турции, ОАЭ, Китая и ЕАЭС — 25%.
В России вырос спрос на парфюмерию из ЕС, продажи сохраняются во многом благодаря продлению параллельного импорта, при этом россияне все чаще выбирают нишевые ароматы, и скоро доля такой парфюмерии в РФ достигнет 25%. Об этом в беседе с НСН заявила парфюмер Алина Погудкина.
Ранее РИА Новости со ссылкой на данные Евростата сообщило, что в январе 2026 года Россия увеличила закупки парфюмерной продукции из стран Евросоюза до максимальной для этого месяца суммы с 2007 года. Тогда она составила €47 млн.
Известно, что в начале 2026 года российские компании ввезли парфюмерию из ЕС на €44,3 млн против €41,9 млн в январе 2025-го. Отмечается, что импорт вырос на 5,7% в годовом выражении. По итогам января крупнейшими поставщиками парфюмерии на российский рынок среди стран ЕС стали Италия (€20,9 млн), Франция (€11,3 млн) и Испания (€3,3 млн). Погудкина объяснила, с чем был связан рост импорта парфюмерии из ЕС в январе.
«В РФ продлили действие параллельного импорта до конца 2026 года, что сохранило доступ к европейским брендам, ушедшим с рынка России официально. За предыдущие два года мы адаптировались к новым условиям и выстроили альтернативные маршруты поставок через дружественные страны. Также в январе люди уже начинают готовиться к грядущим "гендерным" праздникам. Кроме того, относительная стабильность курса рубля за 2025-й — начало 2026 года сделала импорт предсказуемым, что увеличило объем парфюмерных закупок. Российский рынок парфюмерии успешно адаптировался к санкциям. Спрос на европейскую парфюмерию однозначно растет с первого месяца 2026 года, так как выросло количество трансграничных заказов. Также парфюмерия стала одним из самых быстрорастущих сегментов, обогнав декоративную косметику и уходовые средства по темпу роста. К тому же, многие люди, закупившиеся впрок после ухода многих парфюмерных брендов, израсходовали свои запасы и в 2025-м — 2026-м вернулись к регулярным покупкам. С начала 2025-го по начало 2026-го продажи парфюмерии на известных маркетплейсах выросли на 49% по сравнению с 2024 годом», - отметила она.
По словам эксперта, в прошлом году серая доля парфюмерии от общего объема импорта в РФ составила до 25%.
«Согласно косвенным экспертным оценкам, в 2025 году общий объем серого импорта парфюмерии из Китая составил 10-15% от всего товарооборота с Китаем. В поставках через Казахстан и Киргизию — до 40% товарооборота. Серая доля парфюмерии от общего объема импорта в России на 2025 год составила 15-25% с тенденцией к снижению во второй половине года», - рассказала Погудкина.
При этом, она заметила, что предпочтения покупателей изменились в сторону нишевых ароматов.
«Спрос на нишевые ароматы устойчиво возрастает. Например, доля нишевой парфюмерии в России составляет 12-20% и скоро достигнет 25%, а в Европе эта доля составляет всего 5%. В известной сети парфюмерии и косметики с "Яблоком" продажи нишевых ароматов выросли на 40% в сравнении с прошлым годом. На "Lamoda" 50% выручки с парфюмерии занимает нишевый сегмент. Растет спрос на свежие прозрачные ароматы с зелеными и акватическими нотами без тяжелой базы. Растет интерес к ароматам про Россию и природу: крымская роза, алтайские травы и так далее. Еще люди все реже ищут парфюм в стиле "один на всю жизнь": им больше нравится приобретать разные запахи под разное настроение. Таким образом, покупка парфюмерии становится все более осознанной», - объяснила парфюмер.
Погудкина также перечислила, какую долю занимают российские бренды парфюмерии на рынке.
«В 2023 году доля парфюмерной продукции российских производителей составляла примерно 22%. В 2024-м — около 40%. В 2025 году — 40-45%. В прошлом году структура рынка парфюмерии по происхождению сложилась так: российское производство — примерно 40%, Европа — около 35%, Турция, ОАЭ, Китай, ЕАЭС — приблизительно 25%. Стоимость духов зависит от сегмента парфюмерии. Масс-маркет стоит 1 тысячу 500—5 тысяч рублей, люксовая парфюмерия — 5 тысяч—15 тысяч рублей, нишевая/ селективная — 10 тысяч—50 тысяч рублей и выше. В целом хорошие духи можно найти как за 1 тысячу 500 рублей, так и за 40 тысяч рублей», - заключила собеседница НСН.
Ранее член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сообщила, что российские косметические бренды заняли уже 70% рынка.
