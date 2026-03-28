В РФ предрекли рост доли нишевой парфюмерии до 25%

Ранее РИА Новости со ссылкой на данные Евростата сообщило, что в январе 2026 года Россия увеличила закупки парфюмерной продукции из стран Евросоюза до максимальной для этого месяца суммы с 2007 года. Тогда она составила €47 млн.

Известно, что в начале 2026 года российские компании ввезли парфюмерию из ЕС на €44,3 млн против €41,9 млн в январе 2025-го. Отмечается, что импорт вырос на 5,7% в годовом выражении. По итогам января крупнейшими поставщиками парфюмерии на российский рынок среди стран ЕС стали Италия (€20,9 млн), Франция (€11,3 млн) и Испания (€3,3 млн). Погудкина объяснила, с чем был связан рост импорта парфюмерии из ЕС в январе.