Wildberries расширит ассортимент продаж за счет «Рив Гош», а парфюмерный бизнес сможет доставлять свою продукцию по всей России за счет сети доставки маркетплейса, поэтому сделка принесет успех всем, рассказала председатель оргкомитета косметической выставки InterCHARM, член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева в беседе с НСН.

Wildberries официально купила всю сеть парфюмерных магазинов «Рив Гош», сообщили РИА Новости со ссылкой на выписку ЕГРЮЛ. Сумма сделки не раскрывается. Более 250 магазинов сети перешли во владение маркетплейса. Дычеву не удивила такая сделка.