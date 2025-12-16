«Один плюс один равно три»: Как отразится на покупателях сделка Wildberries и «Рив Гош»
Слияние парфюмерной компании «Рив Гош» и маркетплейса Wildberries выгодно обеим сторонам, заявила НСН Анна Дычева.
Wildberries расширит ассортимент продаж за счет «Рив Гош», а парфюмерный бизнес сможет доставлять свою продукцию по всей России за счет сети доставки маркетплейса, поэтому сделка принесет успех всем, рассказала председатель оргкомитета косметической выставки InterCHARM, член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева в беседе с НСН.
Wildberries официально купила всю сеть парфюмерных магазинов «Рив Гош», сообщили РИА Новости со ссылкой на выписку ЕГРЮЛ. Сумма сделки не раскрывается. Более 250 магазинов сети перешли во владение маркетплейса. Дычеву не удивила такая сделка.
«Это достаточно интересный вектор развития и для Wildberries, и для “Рив Гош”, который идет в общем тренде. Мы видим, что Amazon по миру открывает аптеки и косметические магазины. Здесь не нужно искать подтекст, что это сделано из-за слабости одного из игроков рынка. Эта сделка как раз тот случай, когда один плюс один даст три при правильном управлении и расстановке акцентов. Ассортимент станет шире, клиентский опыт лучше. Магазины “Рив Гош” будут точками соприкосновения с брендом, а Wildberries осуществлять молниеносную доставку в любую точку страны и популяризировать бренды, которые представлены в “Рив Гош”», — подчеркнула она.
Дычева добавила, что на цены в магазинах сделка не повлияет.
«Я не думаю, что это скажется на цене продукции. Ниша “Рив Гоша” — это работа в премиум-сегменте, выше среднего и так далее. Вопрос тут не в высоких ценах, а в работе с аудиторией. Акцент на премиумный сегмент сохранится. Сейчас есть запрос на какие-то площадки, где можно купить. аутентичную, проверенную продукцию среднего и высокого ценового сегмента», — указала она.
Ранее Дычева назвала НСН основную сложность в продвижении российских брендов косметики.
