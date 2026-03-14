«Не от хорошей жизни»: В индустрии рассказали, как трансформируются ТЦ
Президент Союза торговых центров Булат Шакиров в эфире НСН предсказал, что в будущем ТЦ почти потеряют свою основную торговую функцию.
Уже сейчас из торговых центров уходят арендаторы, и там открывают развлекательные и общественные объекты, а в ближайшие годы «неудачные» ТЦ либо закроют, либо построят на их месте новые ЖК. Об этом в беседе с НСН заявил президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
Ранее Telegram-канал «Baza» сообщил, что торговые центры ждет сильная трансформация, так как на месте магазинов появится еще больше спортзалов, МФЦ, центров медуслуг и офисов. По данным источника, стоимость помещений в столичных ТЦ с 2019 года снизилась с 600 тысяч до 440 тысяч рублей за квадратный метр, а показатель инвестиционной доходности напротив, вырос.
Одна из причин изменений, по словам экспертов, в том, что торговые центры теряют торговую функцию, так как люди вместо похода в офлайн-магазин заказывают товары на маркетплейсах, а вместо супермаркета — доставку. Шакиров отметил, что открытие «неторговых точек» в ТЦ говорит о том, что им сложно существовать.
«ТЦ "Мега Химки" объявил, что открывает самый большой в Москве центр настольного тенниса. Когда крупнейший торговый центр с радостью и гордостью говорит об этом — это не от хорошей жизни. Это безусловно интересная фишка, но там арендная плата с квадратного метра будет микроскопическая. Или, например, торговый центр "Oz Молл" (в Краснодаре – прим. НСН) с гордостью объявил об открытии одного из самых больших термальных комплексов. Когда большое количество посетителей проводит время в самом термальном комплексе, большой пользы для торгового центра они не приносят. Заняли помещение, пустующее от ухода иностранных брендов. Так что это не прогнозы (открытие "неторговых" точек в ТЦ – прим. НСН), а реальность, которая происходит прямо сейчас», - рассказал он.
Эксперт уточнил, что влияет на снижение числа ритейлеров.
«Количество ритейлеров скачкообразно снижается. К тому же есть два налога, которые сейчас "убивают" и торговые центры, и ритейлеров. ТЦ — налог на имущество, который с каждым годом становится только выше и выше, и не известно, когда он остановится. А увеличение общего налогового режима, тот же самый НДС на 2%, уже привело к тому, что огромное количество магазинов позакрывалось. И на это, конечно, влияет еще развитие маркетплейсов. Зачем снимать помещение в ТЦ, когда товар можно выложить на маркетплейсе, не платить за аренду и правильное таможенное оформление. И серая схема выдачи заработной платы. Потому что в торговом центре он (ритейлер, магазин – прим. НСН) наведу. К арендатору всегда могут прийти любые проверки», - отметил он.
По мнению Шакирова, в ближайшие годы «неудачные» ТЦ закроют, и на их месте могут открыть жилые комплексы.
«Это тренд (изменения в ТЦ – прим. НСН), который будет только увеличиваться. Мы увидим, что из торговых центров будут уходить арендаторы. Их будет становиться все меньше и меньше. С каждым разом будет возрастать доля развлечений, досуга, спорта, "детства", термальные комплексы и все остальное. Это ни в коем случае не деградация, а именно трансформация. Потому что деградация — это когда текущее положение становится хуже. Но здесь не становится хуже, а появляются новые вещи. В прошлом году я говорил, что, по моим расчетам, в ближайшие три года 10% "неуспешных" торговых центров, которые были построены в плохих локациях, или будут снесены, и на их месте будут построены многофункциональные комплексы и ЖК, либо просто закроются. Мы видим, что торговый центр "Старт" в Москве на Ленинградке (Ленинградское шоссе – прим. НСН) уже закрыли и сносят. "Гудзон" тоже покупали для того, чтобы закрыть, и ТЦ "Торжок" на пересечении Ленинградки и МКАД тоже не запустился. Девелоперы выкупили его под снос для строительства жилого многофункционального комплекса», - подчеркнул президент Союза торговых центров.
По его словам, в будущем ТЦ потеряют свою основную функцию и станут именно развлекательными объектами.
«Индустрия торговых центров никуда не денется, центры будут, но называться они будут не торговыми, а развлекательно-досуговыми с небольшой частью коммерции. Не исключено, что шоурумы останутся, откроются отличные пункты ПВЗ "Ozon", "Wildberries". Будет много развлечений и общественного значения, что неплохо, но классическая торговая функция значительно уменьшится», - заключил собеседник НСН.
Ранее Булат Шакиров в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сообщил, что в 2027 году откроются только те торговые центры, которые больше не могут откладывать запуск проекта.
