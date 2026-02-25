Запах за миллион: Когда Россия догонит французских парфюмеров
Российской парфюмерии нужно еще пять-семь лет, чтобы окрепнуть, заявила НСН Анна Дычева.
У Франции ушли десятилетия и точно не один миллиард долларов на создание образа страны-парфюмера, рассказала председатель оргкомитета косметической выставки InterCHARM, член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева в беседе с НСН.
В прошлом году спрос на зарубежную парфюмерию в России резко ускорился: количество заказов в этой категории выросло на 80%, следует из подсчетов CDEK.Shopping. При этом в уходовой косметике потребители все чаще выбирают отечественные бренды. В «Золотом яблоке» отмечают, что в парфюмерии по-прежнему доминирует Франция (около 55% импортных продаж), а на российские марки приходится только 3%, пишет «Коммерсант». Дычева объяснила, почему так происходит.
«Если мы посмотрим на объем российских брендов, их сегодня уже тысячи, но именно парфюмерных брендов считанные единицы. Это связано с тем, что производство парфюмерии – это другой вид производства. Это не крем, не скраб, не шампунь, это сложное производство, не так много площадок, где можно произвести парфюмерию, есть даже очередь. В очередной пакет санкций были включены душистые вещества и композиции, поэтому на сферу оказывается существенное давление. Российским производителям нужно искать поставки из Турции, Китая и Индии, это достаточно сложно. Нам необходимо и более системное образование у парфюмеров», - отметила она.
Она также объяснила, почему этот бизнес нельзя построить быстро.
«Создание популярного парфюмерного бренда – это большие затраты, существенные вложения в маркетинг. Когда мы говорим о Франции, это страна исторически так позиционирует себя, чтобы мы знали все бренды. На это ушли десятилетия и точно не один миллиард долларов. Быстро выстроить этот бизнес не получится. У нас есть интересные парфюмерные бренды, есть бренды с историей. Российской парфюмерии нужно еще пять-семь лет, чтобы окрепнуть», - добавила она.
Ранее сопредседатель Союза потребителей Петр Шелищ в пресс-центре НСН заявил, что чаще всего покупатель, выбирая парфюм, не знает четко, чего хочет, и делает выбор в пользу красивой упаковки и приятной цены, что играет не на руку российским производителям.
