У Франции ушли десятилетия и точно не один миллиард долларов на создание образа страны-парфюмера, рассказала председатель оргкомитета косметической выставки InterCHARM, член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева в беседе с НСН.

В прошлом году спрос на зарубежную парфюмерию в России резко ускорился: количество заказов в этой категории выросло на 80%, следует из подсчетов CDEK.Shopping. При этом в уходовой косметике потребители все чаще выбирают отечественные бренды. В «Золотом яблоке» отмечают, что в парфюмерии по-прежнему доминирует Франция (около 55% импортных продаж), а на российские марки приходится только 3%, пишет «Коммерсант». Дычева объяснила, почему так происходит.