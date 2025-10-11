В РФ 20% контрафактной электроники объяснили влиянием параллельного импорта

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что с начала 2025 года Минпромторг исключил из реестра отечественной продукции пять компаний—производителей светотехники из-за обхода правил госзакупок. По данным источника, они использовали российские светодиоды для тестовых партий, а потом переходили на более дешевые китайские аналоги, что позволяло им занижать стоимость и побеждать в тендерах.

Издание писало, что аналогичная проблема распространена и в других отраслях электроники. В связи с этим в Минпромторге прорабатывают ужесточение ответственности участников госзакупок. В настоящий момент штрафы за такие нарушения достигают 50 тысяч рублей. При этом, по словам Зорина, доля контрафакта на рынке электроники мала.