В РФ 20% контрафактной электроники объяснили влиянием параллельного импорта
Председатель EL-Комитета НОПСМ Дмитрий Зорин в эфире НСН заметил, что почти вся светотехника в магазинах в РФ безопасна, так как она подлежит обязательной сертификации.
Доля контрафакта электроники в России составляет не больше 20%, так как с параллельным импортом на российский рынок пришло много иностранных товаров под собственным брендом, поэтому использование уже известных торговых марок для дорогих устройств не нужно. Об этом в беседе с НСН заявил председатель EL-Комитета НОПСМ, директор по связям с госорганами TDM ELECTRIC Дмитрий Зорин.
Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что с начала 2025 года Минпромторг исключил из реестра отечественной продукции пять компаний—производителей светотехники из-за обхода правил госзакупок. По данным источника, они использовали российские светодиоды для тестовых партий, а потом переходили на более дешевые китайские аналоги, что позволяло им занижать стоимость и побеждать в тендерах.
Издание писало, что аналогичная проблема распространена и в других отраслях электроники. В связи с этим в Минпромторге прорабатывают ужесточение ответственности участников госзакупок. В настоящий момент штрафы за такие нарушения достигают 50 тысяч рублей. При этом, по словам Зорина, доля контрафакта на рынке электроники мала.
«Контрафакт — это выпущенный товар или услуга с незаконным использованием чужого товарного знака. Это уголовно наказуемое деяние. Но это не обязательно некачественный и опасный товар. Фальсификат — это умышленное занижение характеристик качества заявленных норм. Доля контрафактных электрических приборов на российских прилавках, по нашим оценкам, — не больше 20%. И то, скорее всего, это совсем мелкие приборы и мелкие товары известных крупных торговых марок, таких как, может быть "Apple". Дело в том, что с параллельным импортом на российский рынок пришло достаточно много иностранных товаров под своим брендом. Поэтому использование уже известных торговых марок в дорогих устройствах сейчас не очень целесообразно», - объяснил он.
Между тем, представитель TDM ELECTRIC заверил, что почти вся светотехника в российских магазинах исправна и безопасна.
«Временный козырь»: В РФ перечислили преимущества российских продавцов над китайскими на маркетплейсах
«Вся светотехника подлежит обязательной сертификации. То есть встретить на российских прилавках, например, светильники или лампочки без сопроводительных документов, мы не должны. Это прямое нарушение закона. Да, на маркетплейсах частники могут продавать ввезенную самостоятельно продукцию, но в оптово-розничных магазинах мы этого встретить не должны. Поэтому чаще всего это продукция качественная и безопасная. Да, она может недотягивать до тех характеристик, которые заявляют производители. Так, мы проводили исследование, что лампочки недотягивают по мощности и световому потоку. Но в целом товары известных российских поставщиков-производителей являются надежными и безопасными, их можно использовать. Поэтому в торговых сетях смотрите уже известные российские и иностранные бренды и, если нужно, спрашивайте сопроводительные документы», - посоветовал специалист.
При этом, по его словам, правительство подталкивает к тому, чтобы на государственных контрактах использовалась продукция, производимая в РФ.
«Поэтому некие преференции отдаются российским производителям. Для этого вышло 719 постановление, по которому участвовать в государственных контрактах по 223 ФЗ могут производители, которые внесены в реестр российских производителей Минпромторга. Соответственно российское производство сертифицируется, входит в этот реестр, но такая электротехника дорогая, и сильно дороже китайских аналогов. После этого нерадивые производители уже под своей торговой маркой завозят ту же самую продукцию в Китае и поставляют по госконтрактам продукцию, не выпущенную на своем российском предприятии, а выпущенную под заказ на китайском предприятии. С этим сейчас борется правительство», - заключил собеседник НСН.
Ранее ювелир, блогер Олег Моргун в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» посоветовал покупать ювелирные изделия в больших сетях, которые дорожат репутацией, чтобы обезопасить себя от подделки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Смартфоны Samsung превращаются в «кирпич» после обновления ОС
- Обвал скалы произошел в гроте Голицына в Крыму
- В РФ 20% контрафактной электроники объяснили влиянием параллельного импорта
- Пес Инди из «Глазами пса» призвал «Оскар» рассматривать кандидатуры животных-актеров
- В Бурятии призвали не есть сурков из‑за угрозы бубонной чумы
- Умер сыгравший жреца в «Иване Грозном» худрук Марийского театра Пектеев
- С экс-солиста Hi-Fi Мити Фомина хотят взыскать полмиллиона за нарушение авторских прав
- В концертной индустрии допустили 70-миллионные гонорары Макана
- В Россию впервые доставили реликвии Будды
- В «Литрес» опровергли падение продаж эзотерических книг в сети
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru