СМИ: Смартфоны Samsung превращаются в «кирпич» после обновления ОС

После обновления до новой версии операционной системы One UI 8 смартфоны Samsung превращаются в практически неработоспособные гаджеты, пишет Telegram-канал Baza.

Главный симптом неисправности проявляется во время загрузки телефона. На экране появляется бесконечная анимация, которая может длиться несколько часов. В этот период смартфон полностью теряет свою функциональность.

Ситуация усугубляется тем, что при попытке перезагрузить устройство появляется только начальный экран, после чего загрузка прекращается. Единственной доступной функцией остается возможность принимать входящие звонки.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
