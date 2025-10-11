Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев присягнул казачеству
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прошел обряд посвящения в казаки, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Торжественная церемония состоялась в рамках собрания Самарского окружного казачьего общества, которое проходило в Тольятти. В ходе мероприятия глава региона принял участие в традиционной процедуре посвящения: он произнес текст присяги, после чего получил в дар походную икону от атамана Волжского войскового казачьего общества.
Как отметили в правительстве, современная традиция посвящения в казаки включает присягу на Животворящем Кресте и Святом Евангелии. Этот обряд символизирует нерушимую верность казака своему народу и религиозным убеждениям. Символичным моментом церемонии стало вручение губернатору иконы, которая, по традиции, должна оберегать нового члена казачьего братства.
Ранее бывший атаман Всероссийского казачьего общества, зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Николай Долуда заявил НСН, что во втором чтении проголосует против переименования двух казачьих станицы в Чечне, так как эти поселения хранят историю и корни местных жителей.
