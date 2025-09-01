«Выход иностранных продавцов на российские платформы не стал массовым трендом. Чтобы успешно оперировать на нашем рынке, необходима не только регистрация бизнеса, но и знание языка, всех законодательных нюансов в потребительской сфере, а также участие в российской налоговой системе. Потребители, безусловно, выигрывают от появления новых продавцов — конкуренция усиливается, появляются более выгодные предложения и максимально расширяется ассортимент товаров. Однако в сегменте потребительских товаров любые иностранные продавцы с точки зрения ключевых запросов никак не конкурируют с российскими производителями и брендами. Например, по скорости доставки, по одному из самых важных критериев, который влияет на выбор товара: заказ у российских предпринимателей покупатель получает за один-три дня, а товар иностранных продавцов приходится ждать несколько недель. Кроме того, усложняются вопросы возврата, ремонта или обмена товара», - объяснил он.

По его словам, маркетплейсы сами отдают предпочтение российским игрокам.

«Количество китайских продавцов на российских платформах по-прежнему невелико, в зависимости от площадки может составлять как менее 1%, так и доходить до 6%, что не оказывает существенного влияния на рыночную позицию отечественных поставщиков. Более того, у отечественных компаний интернет-торговли в приоритете российские производители и их продвижение. Маркетплейсы создают отдельные витрины и разделы на своих площадках, например, с названиями регионов, где продукция была произведена», - добавил собеседник НСН.

Российским производителям следует бороться с конкуренцией от китайских продавцов на маркетплейсах в России улучшением качества товаров и предоставлением лояльности клиентам, при этом потребители в основном ориентированы на быструю доставку продукции, в чем китайские продавцы уступают российским, но это «временный козырь». Об этом в беседе с НСН заявил президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

