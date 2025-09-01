Почему китайские бренды не смогли покорить российские маркетплейсы
Заказ у российских предпринимателей покупатель получает за один-три дня, а товар иностранных продавцов приходится ждать несколько недель, заявил НСН Артем Соколов.
Китайским брендам сложно заходить на российские маркетплейсы, так как необходимо изучить множество законодательных нюансов, а потребители не готовы ждать свой заказ неделями, заявил НСН глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.
На отечественных маркетплейсах стремительно растут объемы рекламных размещений китайских брендов. За полугодие их доля увеличилась более чем вдвое, а инвестиции в рекламный инвентарь превысили 1 млрд рублей. Китайские производители занимают в том числе нишу покинувших рынок западных брендов и их доля будет расти пропорционально увеличению объемов китайской продукции на российском рынке в целом, пишет «Коммерсант». Соколов отметил, что для «иностранцев» выход на российский рынок не так прост.
«Выход иностранных продавцов на российские платформы не стал массовым трендом. Чтобы успешно оперировать на нашем рынке, необходима не только регистрация бизнеса, но и знание языка, всех законодательных нюансов в потребительской сфере, а также участие в российской налоговой системе. Потребители, безусловно, выигрывают от появления новых продавцов — конкуренция усиливается, появляются более выгодные предложения и максимально расширяется ассортимент товаров. Однако в сегменте потребительских товаров любые иностранные продавцы с точки зрения ключевых запросов никак не конкурируют с российскими производителями и брендами. Например, по скорости доставки, по одному из самых важных критериев, который влияет на выбор товара: заказ у российских предпринимателей покупатель получает за один-три дня, а товар иностранных продавцов приходится ждать несколько недель. Кроме того, усложняются вопросы возврата, ремонта или обмена товара», - объяснил он.
По его словам, маркетплейсы сами отдают предпочтение российским игрокам.
«Количество китайских продавцов на российских платформах по-прежнему невелико, в зависимости от площадки может составлять как менее 1%, так и доходить до 6%, что не оказывает существенного влияния на рыночную позицию отечественных поставщиков. Более того, у отечественных компаний интернет-торговли в приоритете российские производители и их продвижение. Маркетплейсы создают отдельные витрины и разделы на своих площадках, например, с названиями регионов, где продукция была произведена», - добавил собеседник НСН.
Российским производителям следует бороться с конкуренцией от китайских продавцов на маркетплейсах в России улучшением качества товаров и предоставлением лояльности клиентам, при этом потребители в основном ориентированы на быструю доставку продукции, в чем китайские продавцы уступают российским, но это «временный козырь». Об этом в беседе с НСН заявил президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
