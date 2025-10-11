Группа LASCALA представила новый альбом
Группа LASCALA порадовала поклонников седьмым студийным альбомом под названием «Play-Off».
Музыканты отмечают, что данный проект открыл для них новые горизонты творчества, поскольку предыдущий альбом завершил длительный цикл историй о вымышленных персонажах.
Концепция альбома существенно отличается от предыдущих работ группы. В отличие от романтических мотивов, характерных для творчества Ани Грин, новый релиз сосредоточен на более серьезных темах. На пластинке слушатели найдут истории о человеческих слабостях, предательстве и двуличии.
Каждая композиция становится своеобразным ключом к пониманию собственных жизненных ситуаций, побуждая слушателя к рефлексии и самоанализу.
Ранее вокалистка группы LASCALA Аня Грин в беседе с НСН отметила, что свою новую песню коллектив посвятил фанатам, для которых поездки по городам за любимыми музыкантами уже стали настоящим смыслом жизни.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вучич разочарован предложениями Москвы по поставкам газа в Сербию
- Группа LASCALA представила новый альбом
- НАТО провела военно-воздушную операцию у границ России после дронов в Польше
- Популярная радиостанция Зимбабве запустит программу о русской классической музыке
- СМИ: Смартфоны Samsung превращаются в «кирпич» после обновления ОС
- Обвал скалы произошел в гроте Голицына в Крыму
- В РФ 20% контрафактной электроники объяснили влиянием параллельного импорта
- Пес Инди из «Глазами пса» призвал «Оскар» рассматривать кандидатуры животных-актеров
- В Бурятии призвали не есть сурков из‑за угрозы бубонной чумы
- Умер сыгравший жреца в «Иване Грозном» худрук Марийского театра Пектеев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru