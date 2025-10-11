Группа LASCALA представила новый альбом

Музыканты отмечают, что данный проект открыл для них новые горизонты творчества, поскольку предыдущий альбом завершил длительный цикл историй о вымышленных персонажах.

Концепция альбома существенно отличается от предыдущих работ группы. В отличие от романтических мотивов, характерных для творчества Ани Грин, новый релиз сосредоточен на более серьезных темах. На пластинке слушатели найдут истории о человеческих слабостях, предательстве и двуличии.

Каждая композиция становится своеобразным ключом к пониманию собственных жизненных ситуаций, побуждая слушателя к рефлексии и самоанализу.

Ранее вокалистка группы LASCALA Аня Грин в беседе с НСН отметила, что свою новую песню коллектив посвятил фанатам, для которых поездки по городам за любимыми музыкантами уже стали настоящим смыслом жизни.

