«Предполагаю, что сыграло роль изменение цен. На фоне высокой ключевой ставки люди закупались смартфонами, потому что был выгодный курс для покупок из-за рубежа. Все, кто хотел купить телефон, купили его тогда. Сейчас ставка пошли вниз, а цены, наоборот, выросли, поэтому сейчас покупать смартфоны уже не так выгодно. Играет роль и отсутствие каких-то глобальных инноваций. Сейчас постепенно внедряется стандарт беспроводной зарядки, и это может быть интересной фишкой, которой будут привлекать покупателей уже в следующем поколении», — сказал Корнейчук.

Собеседник НСН добавил, что продавцы будут предлагать покупателям привлекательные условия в преддверии новогодних праздников, однако вряд ли ухищрения продавцов приведут к ожидаемому эффекту.

«Завлекать покупателей перед Новым годом будут, но получится ли — большой вопрос. Например, новейшая линейка iPhone 17, на мой взгляд, получилась неинтересной и невыразительной. Там большие вопросы и к дизайну, и к алюминию вместо премиального титана, и к перегревающемуся iPhone 17 Air. Да и деньги у людей не бесконечны — кто хотел поменять смартфон, те поменяли, а остальные ждут чего-то более значимого. Например, сейчас очень интересный аппарат вышел у Huawei», — подытожил он.

Ранее Корнейчук заявил, что новые айфоны получились такими, как и предсказывали авторы сливов и утечек, а вот наушники смогли удивить.

