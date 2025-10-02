Техноблогер объяснил рекордный обвал на рынке смартфонов
Продавцы смартфонов будут пытаться привлечь покупателей перед Новым годом, но вряд ли у них это получится из-за отсутствия ярких новинок, сказал НСН Илья Корнейчук.
На обвал рынка смартфонов могло повлиять повышение цен и отсутствие новинок, которые могли бы привлечь покупателей, однако в следующем поколении производители смартфонов смогут удивить потребителей стандартом беспроводной зарядки. Об этом НСН заявил ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.
На рынке смартфонов наблюдается едва ли не рекордный обвал: в июле-сентябре 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года в штуках продажи сократились на 20%, в деньгах — почти на четверть, сообщило издание «Известия» со ссылкой на крупнейших продавцов техники. Корнейчук отметил, что на спад продаж повлияли рост цен и отсутствие глобальных инноваций.
«Предполагаю, что сыграло роль изменение цен. На фоне высокой ключевой ставки люди закупались смартфонами, потому что был выгодный курс для покупок из-за рубежа. Все, кто хотел купить телефон, купили его тогда. Сейчас ставка пошли вниз, а цены, наоборот, выросли, поэтому сейчас покупать смартфоны уже не так выгодно. Играет роль и отсутствие каких-то глобальных инноваций. Сейчас постепенно внедряется стандарт беспроводной зарядки, и это может быть интересной фишкой, которой будут привлекать покупателей уже в следующем поколении», — сказал Корнейчук.
Собеседник НСН добавил, что продавцы будут предлагать покупателям привлекательные условия в преддверии новогодних праздников, однако вряд ли ухищрения продавцов приведут к ожидаемому эффекту.
«Завлекать покупателей перед Новым годом будут, но получится ли — большой вопрос. Например, новейшая линейка iPhone 17, на мой взгляд, получилась неинтересной и невыразительной. Там большие вопросы и к дизайну, и к алюминию вместо премиального титана, и к перегревающемуся iPhone 17 Air. Да и деньги у людей не бесконечны — кто хотел поменять смартфон, те поменяли, а остальные ждут чего-то более значимого. Например, сейчас очень интересный аппарат вышел у Huawei», — подытожил он.
Ранее Корнейчук заявил, что новые айфоны получились такими, как и предсказывали авторы сливов и утечек, а вот наушники смогли удивить.
